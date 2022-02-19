Snapchat’e Canlı Konum Paylaşma Özelliği Ekleniyor!

Snapchat, güvenlik özelliklerini geliştirmek için yeni bir konum paylaşma özelliği ekliyor. Uygulama, kullanıcıların tam olarak nerede olduklarını belirli arkadaşlarla kısa sürelerle paylaşmalarına olanak tanıyan canlı konum paylaşımını sunmayı planladığını açıkladı.

Snap Map, yıllardır konum paylaşımına sahipti, ancak özelliğin mevcut sürümü, yalnızca Snapchat uygulaması açıldığında konumu günceller. Yeni “canlı konum“, Apple’ın “Find My” uygulamasına çok benzer şekilde. Belirli arkadaşlarınızın belirli bir süre boyunca gerçek zamanlı olarak tam olarak nerede olduğunuzu görmelerine olanak tanınacak olan güncelleme. Konum ayrıntıları bir seferde 15 dakika, bir saat veya sekiz saat boyunca paylaşılabilme özelliği sunacak.

Snapchat, isteğe bağlı özelliğin arkadaşlarla buluşmayı kolaylaştırabileceğini veya bir arkadaş veya aile üyesinin nerede olduklarını görebileceğini bilmenin ekstra güvencesini isteyebilecekleri durumlarda insanların “güvende kalmalarına” yardımcı olabileceğini söylüyor. Şirket, kullanıcıların arkadaş olmaları ve kullanmak için karşılıklı olarak canlı konum paylaşımını seçmeleri gerektiğini belirtiyor.

Güncelleme, Snap’in son aylarda güvenlik özelliklerine önem vermesi sonucu geliştirmesiyle geliyor. Şirket kısa süre önce, genç kullanıcıları hedef alan uyuşturucu satıcılarıyla başa çıkmak amacıyla gençlere yönelik arkadaş tavsiyelerini sınırlayacağını duyurdu. Uygulamanın ayrıca bu yıl içinde yeni ebeveyn kontrolü özelliklerinin eklenmesi planlanıyor.

Ayrıca bkz: Snapchat Kullanıcı Adı Nasıl Değiştirilir?