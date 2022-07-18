WhatsApp grup oluşturucusu veya yöneticisiyseniz grup adını, resmini ve açıklamasını değiştirebilirsiniz. Bazı insanlar, özellikle iş ile ilgili gruplar olduğunda, grup adlarını ve açıklamalarını çok profesyonel tutar. Fakat aile ve arkadaş gruplarında ise daha tuhaf veya komik açıklamalar yazılabiliyor.

Ayrıca bkz: WhatsApp Çevrimiçi Durumu Gizleme Özelliği Getiriyor!

WhatsApp’ta Grup Nasıl Oluşturulur?

WhatsApp’ta oluşturduğunuz gruplara 256 adede kadar katılımcı ekleyebilirsiniz. Grup oluşturmak için:

WhatsApp’ta Sohbetler sekmesine gidin. Yeni Sohbet > Yeni Grup’a dokunun. Sohbetler sekmesinde mevcut bir sohbetiniz varsa Yeni Grup seçeneğine dokunun. Gruba eklemek istediğiniz kişileri aratın veya seçin. Ardından İleri’ye dokunun. Bir grup konusu girin. Girdiğiniz konu grubun adı olur ve tüm katılımcılar bu adı görür. Konu sınırı 25 karakterdir. Kamera simgesine dokunarak bir grup simgesi ekleyebilirsiniz. Görsel eklemek için Fotoğraf Çek, Fotoğraf Seç veya Web’de Ara’yı seçebilirsiniz. Ayarlanan grup simgesi, Sohbetler sekmesinde grubun yanında görünür. İşleminizi tamamladığınızda Oluştur’a dokunun.

WhatsApp Komik Grup Açıklamaları:

Halimiz itten beter keyfimiz paşada yok.

Sayın üyeler devamsızlık hakkınızı doldurmuş bulunmaktasınız bundan sonra aktif olmazsanız gruptan atılacaksınız

Bırakacam bu grup işlerini köye gidip patates ekecem

Ölürken son arzumu sorsalar grup arkadaşlarım da gelsin derim.

Neyse ki herkes delirdi de dikkat çekmiyoruz.

Eğer insanlara beyinin aslında bir uygulama olduğunu söylersek belki bir gün kullanırlar.

Gizli yeteneğimiz hiçbir şey yapmadan yorulmak.

Merhaba! WhatsApp bizi kullanıyor.

Açıklama şu an yapım aşamasında. Yakında burada olacak.

Hayat kısa o yüzden hızlı mesajlaşalım

Bir geleceğimiz vardı, gelmedi

Doğuştan komiğiz çünkü hayatımız şaka gibi

En azından hayattayız bu da bi şey be abi

Ne memuru alkol bey

Teknik servis değilim salmayın şu arızaları üstüme

Ama her yaptığımda mantık ararsanız ilerleyemeyiz

Günah işleyecek paramız yok yanlışlıkla cennete gidecez

Ayrıca bkz: Whatsapp Kamera Boyutu Ayarlama Nasıl Yapılır?