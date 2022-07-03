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WhatsApp Çevrimiçi Durumu Gizleme Özelliği Getiriyor!

Günümüzün popüler sosyal medya uygulamalarında biri olan WhatsApp getirdiği özellikler ile günden güne kendini geliştirmekte. Yapılan açıklamada WhatsApp çevrimiçi durumu gizleme özelliği getiriyor.

Mustafa

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WhatsApp Çevrimiçi Durumu Gizleme

Günümüzün popüler sosyal medya uygulamalarında biri olan WhatsApp getirdiği özellikler ile günden güne kendini geliştirmekte. Yapılan açıklamada WhatsApp çevrimiçi durumu gizleme özelliği getiriyor. Dünyada milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp gizlilik politikasına oldukça önem vermekte. Son zamanlarda bu politika yüzünden az da olsa kullanıcı kaybetti.

Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre WhatsApp, kullanıcıların çevrimiçi durumlarını gizlemelerine olanak tanıyan bir özellik geliştiriyor.

WhatsApp kullanıcılarının oldukça beklediği bir özellik olan bu güncelleme yakın bir zamanda geleceği ifade ediliyor. WhatsApp getirdiği son güncellemeler ile zaten bunun sinyalini vermişti, kullanıcılarının da yoğun isteği göz ardı edilemezdi.

WhatsApp Çevrimiçi Durumu Gizleme

WABetaInfo’nun paylaştığı ekran görüntüsüne göre, yeni çevrimiçi durum özelliği, Son Görülme durumunuzu görmek istemediğiniz kişileri kısıtlamanıza izin verecek.

Bu özellik gelecek olursa kullanıcılar tarafından fazlasıyla beğenileceğini kesin. Zira online olduğunu göstermek istemeyen çok fazla Whatsapp kullanıcısı mevcut.

Ayrıca bkz: Whatsapp Kamera Boyutu Ayarlama Nasıl Yapılır?

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