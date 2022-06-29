Günümüzün popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Whatsapp çok geniş bir kitleye hitap etmekte. Dünyada milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan Whatsapp her bireyin telefonunda bulunmakta.

Whatsapp birbirimiz ile mesajlaşma dışında fotoğraf ve video göndermemize olanak sağlar. Özellikle kullanıcıların son zamanlarda kamera boyutu ayarlama ile ilgili sorunlar yaşadığını bilmekteyiz. Whatsapp kamera boyutu ayarlama yapabilme olanağınız mevcuttur. Kullanıcılar için bu ayarı yapmak mümkün değil ama başvuracağınız yer yardım merkezidir. Bu yazımızda sizlere Whatsapp kamera boyutu ayarlama nasıl yapılır açıklayacağız.

Whatsapp Kamera Boyutu Ayarlama

Whatsapp uygulamasına giriş yapınız.

Sağ üst kısımdaki üç noktaya girin.

Açılan menüden ”Ayarlar” kısmına giriş yapın.

Sonrasında ”Yardım” kısmına girerek ”Bize Ulaşın” seçeneğine dokunun.

Açılan forumda probleminizi uygun bir dille yazıp bildirimi gönderin.

Whatsapp Görüntülü Konuşma Kamera Ayarı

Bildiğimiz gibi Whatsapp bizlere kullanıcılar ile canlı görüntülü konuşma fırsatı sunuyor. Fakat görüntülü konuşma kamera ayarları hakkında yapabileceğimiz bir şey yoktur. En iyi çözüm ortamda ki ışığı ayarlamanız olacaktır.

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