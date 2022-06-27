WhatsApp Silinen Fotoğraflar Nasıl Geri Getirilir?

Günümüzün popüler sosyal medya uygulamalardan biri olan WhatsApp milyonlarca aktif kullanıcısı bulunmakta. Her bireyin telefonunda bulunan bu uygulama her gün kendini geliştirmekte.

Son zamanlarda gizlilik politikası yüzünden kullanıcı kaybeden WhatsApp getirdiği güncellemeler ile yeniden zirveye çıkmayı bildi. Fakat kullanıcıların son zamanlarda WhatsApp’ta silinen fotoğrafları nasıl geri getirebilirim sorusunu çokça araştırmakta. Bu yazımızda sizlere WhatsApp silinen fotoğrafları nasıl geri getireceğinizi anlatacağız.

WhatsApp Sohbet Yedeğini Tekrar Yükleyin

Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği seçeneğine giderek en son ne zaman yedekleme yaptıysanız o zamana mesajlarınızı döndürecektir. Eğer yedekleme işleminden sonra sildiyseniz, uygulamayı silip tekrar yüklemeyi deneyiniz.

WhatsApp Klasörünü Kontrol Edin

Bu klasör gönderdiğiniz tüm mesajları, fotoğrafları yedeklemeye yardımcı olan birimdir. Bu nedenle silinse bile bu klasörde yer alması gerekiyor. Bunu için dosya yöneticisi uygulamalardan birini indirmeniz gerek. Daha sonra depolama>WhatsApp>Media>WhatsApp Images seçeneklerini izleyin. Eğer gönderdiğiniz bir resmi arıyorsanız, WhatsApp Images dosyası içindeki Sent (gönderilmiş) klasörünü kontrol edin.

Sohbeti Dışa Aktarma Yöntemi

Bir diğer farklı yöntem ise sohbeti dışa aktarma yöntemidir bunun için; Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Geçmişi > Sohbeti Aktar adımlarını gerçekleştirmeniz yeterli. Daha sonra e-posta seçeneğine tıklayarak verilerinizi aktarabilirsiniz.

Ayrıca bkz: WhatsApp’ta Kaybolan Mesajlara Son!