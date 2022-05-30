WhatsApp’ta Kaybolan Mesajlara Son!

Günümüzün popüler sosyal medya uygulaması olan Whatsapp’ın kullanıcı kitlesi oldukça geniş. Dünya üzerinde şuanda 2 milyar aktif kullanıcısı bulunmakta, Whatsapp son zamanlarda getirdiği güncellemeler ile adından çokça söz ettirdi. En çok konuşulan güncellemelerinden biri olan süreli mesajlar özelliği kullanıcılarının beğenisini toplamıştı.

Son haberlere göre Whatsapp, süreli mesajlarda önemli mesajlarınızı kaydetmenizi sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalıştığını ifade etti. Saklamak istediğiniz özel mesajları kaydetmenize olanak sağlayacak bu özellik sayesinde önemli mesajlarınızı süresi dolmasına rağmen saklayabileceksiniz.

Kullanıcıların dikkatini çeken bu özellik kullanıcılar için çokça yararlı bir özellik olacak. Android ve iOS modelli telefonlar için hazırlanan güncellemenin ise yakın zaman geleceğini bildirdi.

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