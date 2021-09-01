Pek çok kişinin dinlediği müzik farklıdır. Kimisi canlı müzik sever, kimisi rap sever kimisi de farklı müzik türlerini dinlemekten zevk alır. Mesela Jazz, Blues gibi. Peki ama Spotify tarafından getirilecek olan yeni özellik ile neler yaşanacak? Müzik zevki karşılaştırma özelliği ile arkadaşlarınızla sizin müzik zevkiniz tartışmaya açılmış olacak gibi görünüyor. En azından Türkiye üzerinde durum biraz bu şekilde ilerleyecek gibi.

Spotify Arkadaşlığınızı Bozabilir! Müzik Zevki Karşılaştırma Özelliği Geliyor!

Pek çok kişinin dinlediği müzik farklıdır. Kimisi canlı müzik sever, kimisi rap sever kimisi de farklı müzik türlerini dinlemekten zevk alır. Mesela Jazz, Blues gibi. Peki ama Spotify tarafından getirilecek olan yeni özellik ile neler yaşanacak? Müzik zevki karşılaştırma özelliği ile arkadaşlarınızla sizin müzik zevkiniz tartışmaya açılmış olacak gibi görünüyor. En azından Türkiye üzerinde durum biraz bu şekilde ilerleyecek gibi.

Spotify, Blend isimli yeni bir özelliği tanıttı. Türkiye üzerinde henüz yer almayan bu özellik yakın zamanda gelecek gibi görünüyor. Bu özellik sayesinde müzik zevkinizi başka arkadaşlarınızla kıyaslayabiliyorsunuz. Blend özelliği sayesinde pek çok kişi sizi kategorize edip kıyaslamaya çalışacak diyebiliriz. Çalma listesi oluşturduğunuz arkadaşlarınızla birlikte ne kadar zevkli olduğunuz, zevklerinizin ne kadar örtüştüğü gibi konular ön plana çıkacak diyebiliriz. En azından yüzdesel oranlarla birlikte bu seçeneklere erişmiş olacaksınız.

Spotify Blend çalışma mantığı şu şekilde

Bu özellikle birlikte profile eklenen bir seçenek de aktif olacak. Yani herkeste açık olmayacak. Siz seçerseniz açılmış olacak diyebiliriz. Bu bağlamda Blend üzerinde bir davet alacaksınız ve daveti kabul ederseniz sisteme dahil olmuş olacaksınız. Yaptığı ölçümlerle müzik zevkinizi ve arkadaşınızın müzik zevkiyle ne kadar uyumlu olduğunuzu ön plana çıkarmış olacak bu sistem. Bizce bu konu biraz daha sevgililere göre hitap ediyor aslında.

Herkesin müziğine kimse karışamaz

Yapılan çalışmalara yorumlar da biraz bu şekilde oluyor. Daha fazla kafa dengi flörtler bulabilme ümidi taşıyan kişilerden tutun da pek çok farklı müzik tarzına merhaba demek isteyen kişilerin gizleneceği döneme varıncaya kadar, bu özellik bakalım bizlere neler sunacak. Merakla yeni detayları bekliyoruz diyebiliriz.

Spotify, Blend isimli yeni bir özelliği tanıttı. Türkiye üzerinde henüz yer almayan bu özellik yakın zamanda gelecek gibi görünüyor. Bu özellik sayesinde müzik zevkinizi başka arkadaşlarınızla kıyaslayabiliyorsunuz. Blend özelliği sayesinde pek çok kişi sizi kategorize edip kıyaslamaya çalışacak diyebiliriz. Çalma listesi oluşturduğunuz arkadaşlarınızla birlikte ne kadar zevkli olduğunuz, zevklerinizin ne kadar örtüştüğü gibi konular ön plana çıkacak diyebiliriz. En azından yüzdesel oranlarla birlikte bu seçeneklere erişmiş olacaksınız.

Spotify Blend çalışma mantığı şu şekilde

Bu özellikle birlikte profile eklenen bir seçenek de aktif olacak. Yani herkeste açık olmayacak. Siz seçerseniz açılmış olacak diyebiliriz. Bu bağlamda Blend üzerinde bir davet alacaksınız ve daveti kabul ederseniz sisteme dahil olmuş olacaksınız. Yaptığı ölçümlerle müzik zevkinizi ve arkadaşınızın müzik zevkiyle ne kadar uyumlu olduğunuzu ön plana çıkarmış olacak bu sistem. Bizce bu konu biraz daha sevgililere göre hitap ediyor aslında.

Herkesin müziğine kimse karışamaz

Yapılan çalışmalara yorumlar da biraz bu şekilde oluyor. Daha fazla kafa dengi flörtler bulabilme ümidi taşıyan kişilerden tutun da pek çok farklı müzik tarzına merhaba demek isteyen kişilerin gizleneceği döneme varıncaya kadar, bu özellik bakalım bizlere neler sunacak. Merakla yeni detayları bekliyoruz diyebiliriz.