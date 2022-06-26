Spotify Çalma Listesi İsim Önerileri!

Günümüzün en çok kullanılan dijtal müzik platformu olan aktif kullanıcı sayısı ile zirvede. Spotify, dünya çapındaki içerik üreticilerinden milyonlarca şarkıya ve diğer içeriklere erişmenizi sağlayan dijital müzik, podcast ve video hizmetlerinden biridir.
Spotify içinde kullanıcılar bazı müzikleri günlük, haftalık, aylık şeklinde çalma listeleri oluşturabiliyorlar. Fakat bu çalma listeleri için bir liste ismi bulmanız gerek hem komik, anlamlı isimler bulmanız listenizi daha dikkat çekici yapacaktır. Bu yazımızda Spotify çalma listesi isim önerilerinden bahsedeceğiz.
Spotify Çalma Listesi İsimleri
- Sıcak Cephe Ateşi
- Ezilme Günlükleri
- Rock it
- Mozart
- Chopin
- Senfoniler Eşliğinde
- Schubert
- Bach
- Ruhumdan Damıttıklarım
- Mahallemin Gençleri
- PİUW PİUW
- Mikrofon show
- Galyum meraklıları
- Sanal distopya
- Pin Kodunu Çok Sevdim ama o Beni Hiç Sevmedi
- Ezgilerle Ezilenler
- Haydi Hep Beraber
- Oturmaya mı Geldik
- Zing Mekaniği
- Savurganlık
- Zihin Erimesi
- Etkiyi Tarama
- Efsanevi kaçış
- Sen Sus Şarkılar Konuşsun
- Işınlanma Etnolojisi
- Astro Morf
- Coğrafi Sınır Dinamikleri
- Klasik patlama
- Fısıltı Ligi
- Zamansız Retro
- Rüyaların Birleşmesi
- Beethowen’lı Geceler
- Başa Sar
- Nostaljik
- Geçmişten Bugünüme
- Aşık Olduğum Türküler
- Nerede O Eski Nağmeler
- Piyanonun Tuşları
- Bitişlerle Başlayanlar
- Karışık Romantikler
- Çift Dozerler
- A Yüzü
- İki Dudağımın Arasında
- Cd Çalar Sen Oynarsın
- Walkman ile Dinlediklerim
- Duyma Dinle
- Islıkla Eşlik Et
- Duy da İnanma
- Hayvanat Bahçesi
- Optik
- Kod Şamanları
- Oldschool
- Freestyle
- Acapella
- Kafamda Kulaklık Kalbimde Aşk
- Peki Yine Mi Duygusal
- Can Yine Bülbül Oldu
- Bir Dem Var
- Amerikan Rap
- Ruh Dinlenmesi
- Hükümdarlardan Kaçış
- Steampunk Extropy
- Sibernetik pusu Mil Moru
- Uzay manyetosu
- Kuantum Sürünüyor
- Karanlık Sesler
- Ballad Divaları
- Baca geni
- Epik beceriksizler
- Aşık olmak
- Nano Yoğunluk
- Anılara Yolculuk
- Hüznüm Yine Geldi
- Anılar ah Anılar
- Yine Bir Gülnihal
- Birden mi be!
- Hareketli ve hareketli
- En En Sevdiklerim
- Dinle ve Hisset
- Alaturka Müzik
- Mırıldandıklarım
- Senin, Benim ve Hepimiz İçin
- Kulak Pasını Siler Süpürür
- Elektronik Güçlendirme
- Ultra Siber
- Yeşil
- Backtop Bling
- Spiral Son Bölge Retro Efsaneler
- Sibergeek Maskeli Balosu
- Uzaylı Biyokataliz
- Proto Ekleme
- Dımtıs
- Anadolu Rock
- Rockun Klasikleri
- 60’lar
- 70’ler
- 80’ler
- 90’lar
- Bir Solo Her Şeyi Değiştirir
- Mona Rosa Siyah…
- Can-ı Gönülden Gelmişiz
- Pir-i Fani
- Umduklarımız…
- Bir Garip Liste
- Headbang
- Gaybana Geceler
- Gama Lynchpin
- Mike Tyson’ın dinleyip gaza geldiği şarkılar
- Ritmik anafor
- Doruk kökleri
- Alfaların dinlediği şarkılar
- Notalara Not Veren Adam
- Biz de Tıngırdatıyoruz Bir Şeyler
- Sen de Kulak Ver
- Kapı Dinleme Müzik Dinle
- Tamam mı Devam mı?
- Kulaktan Kulağa
- Basları Duyuyor Musun
- Doldurma Kaset
- Antik Telematik
- Newschool
- Sanki Gangsta
- Underground
- Kaldır Elleri
- Elektrik
- Radyonik Etki
- Uberzone Protokolü
- Giz
- Flu
- Obsessed
- Purple
- Hezeyan
- Gökyüzü Saatleri
- Adım Sayar
- Spor Günlüklerim
- Buruk Zamanların Gecesi
- Sigara Arasına Sardığım Şarkılar
- Gölgesiz Hayaller
- Güneşi Beklerken
- Hatır Gömülü Umutlar
- Karalama Vakti
- Uyumayı Beklerken
- Fırtınalarda Gülen Simalar
- Sad Songs
- Kafa High
- Dans
- Zaman Makinesi
- Güzellik Uykusu
- İnstagram Hikaye
- Kalbimdeki Fay Hatları
- Sonbahar Yaprakları
- Sigara Külünden Heykeller
- Yağmurlu Bulutlar
- Güzel Bişiler
- Sessizliğin Müziği
- Şon Bir Şarkı
- Kapı Gıcırtısı
- Rüzgarda Sigara Yaktırabilen Şarkılar
- Ölen Nöronlarımın Anısına
- Yeraltı
- Karanlık
- After Cigarette
- Legendary
- Sleep
- Chill Box
- Oldschool
- Rainbow
- Walk Time
- Uzun Yol
- Terk Edilmişiz
- Chill
- Sakin Bişiler
- Dünyanı Kapat
- Şarkılarda Yaşa
- Yüksek Mod
- Çayın Yanında
- Kahvenin Yanında
- Oyun Zamanı
- Aç Bir Şarkı
- Motivasyon
- Spor Bodym
- Tek Gerçek Arkadaşlarım
- Nerde O Eski Bayramlar
- Hayal Kırıklıklarım
- Ağrı Kesici
- Bunun için ölür müyüm?
- Büyüyen acım
- Benim müzem
- Benim alanım
- Garajın arka kapısı
- Çıkmaz sokak
- Yol yorgunu
- Kara geceler
- Git başımdan
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