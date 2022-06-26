Spotify Çalma Listesi İsim Önerileri!

Günümüzün en çok kullanılan dijtal müzik platformu olan aktif kullanıcı sayısı ile zirvede. Spotify, dünya çapındaki içerik üreticilerinden milyonlarca şarkıya ve diğer içeriklere erişmenizi sağlayan dijital müzik, podcast ve video hizmetlerinden biridir.

Spotify içinde kullanıcılar bazı müzikleri günlük, haftalık, aylık şeklinde çalma listeleri oluşturabiliyorlar. Fakat bu çalma listeleri için bir liste ismi bulmanız gerek hem komik, anlamlı isimler bulmanız listenizi daha dikkat çekici yapacaktır. Bu yazımızda Spotify çalma listesi isim önerilerinden bahsedeceğiz.

Spotify Çalma Listesi İsimleri

Sıcak Cephe Ateşi

Ezilme Günlükleri

Rock it

Mozart

Chopin

Senfoniler Eşliğinde

Schubert

Bach

Ruhumdan Damıttıklarım

Mahallemin Gençleri

PİUW PİUW

Mikrofon show

Galyum meraklıları

Sanal distopya

Pin Kodunu Çok Sevdim ama o Beni Hiç Sevmedi

Ezgilerle Ezilenler

Haydi Hep Beraber

Oturmaya mı Geldik

Zing Mekaniği

Savurganlık

Zihin Erimesi

Etkiyi Tarama

Efsanevi kaçış

Sen Sus Şarkılar Konuşsun

Işınlanma Etnolojisi

Astro Morf

Coğrafi Sınır Dinamikleri

Klasik patlama

Fısıltı Ligi

Zamansız Retro

Rüyaların Birleşmesi

Beethowen’lı Geceler

Başa Sar

Nostaljik

Geçmişten Bugünüme

Aşık Olduğum Türküler

Nerede O Eski Nağmeler

Piyanonun Tuşları

Bitişlerle Başlayanlar

Karışık Romantikler

Çift Dozerler

A Yüzü

İki Dudağımın Arasında

Cd Çalar Sen Oynarsın

Walkman ile Dinlediklerim

Duyma Dinle

Islıkla Eşlik Et

Duy da İnanma

Hayvanat Bahçesi

Optik

Kod Şamanları

Oldschool

Freestyle

Acapella

Kafamda Kulaklık Kalbimde Aşk

Peki Yine Mi Duygusal

Can Yine Bülbül Oldu

Bir Dem Var

Amerikan Rap

Ruh Dinlenmesi

Hükümdarlardan Kaçış

Steampunk Extropy

Sibernetik pusu Mil Moru

Uzay manyetosu

Kuantum Sürünüyor

Karanlık Sesler

Ballad Divaları

Baca geni

Epik beceriksizler

Aşık olmak

Nano Yoğunluk

Anılara Yolculuk

Hüznüm Yine Geldi

Anılar ah Anılar

Yine Bir Gülnihal

Birden mi be!

Hareketli ve hareketli

En En Sevdiklerim

Dinle ve Hisset

Alaturka Müzik

Mırıldandıklarım

Senin, Benim ve Hepimiz İçin

Kulak Pasını Siler Süpürür

Elektronik Güçlendirme

Ultra Siber

Yeşil

Backtop Bling

Spiral Son Bölge Retro Efsaneler

Sibergeek Maskeli Balosu

Uzaylı Biyokataliz

Proto Ekleme

Dımtıs

Anadolu Rock

Rockun Klasikleri

60’lar

70’ler

80’ler

90’lar

Bir Solo Her Şeyi Değiştirir

Mona Rosa Siyah…

Can-ı Gönülden Gelmişiz

Pir-i Fani

Umduklarımız…

Bir Garip Liste

Headbang

Gaybana Geceler

Gama Lynchpin

Mike Tyson’ın dinleyip gaza geldiği şarkılar

Ritmik anafor

Doruk kökleri

Alfaların dinlediği şarkılar

Notalara Not Veren Adam

Biz de Tıngırdatıyoruz Bir Şeyler

Sen de Kulak Ver

Kapı Dinleme Müzik Dinle

Tamam mı Devam mı?

Kulaktan Kulağa

Basları Duyuyor Musun

Doldurma Kaset

Antik Telematik

Newschool

Sanki Gangsta

Underground

Kaldır Elleri

Elektrik

Radyonik Etki

Uberzone Protokolü

Giz

Flu

Obsessed

Purple

Hezeyan

Gökyüzü Saatleri

Adım Sayar

Spor Günlüklerim

Buruk Zamanların Gecesi

Sigara Arasına Sardığım Şarkılar

Gölgesiz Hayaller

Güneşi Beklerken

Hatır Gömülü Umutlar

Karalama Vakti

Uyumayı Beklerken

Fırtınalarda Gülen Simalar

Sad Songs

Kafa High

Dans

Zaman Makinesi

Güzellik Uykusu

İnstagram Hikaye

Kalbimdeki Fay Hatları

Sonbahar Yaprakları

Sigara Külünden Heykeller

Yağmurlu Bulutlar

Güzel Bişiler

Sessizliğin Müziği

Şon Bir Şarkı

Kapı Gıcırtısı

Rüzgarda Sigara Yaktırabilen Şarkılar

Ölen Nöronlarımın Anısına

Yeraltı

Karanlık

After Cigarette

Legendary

Sleep

Chill Box

Oldschool

Rainbow

Walk Time

Uzun Yol

Terk Edilmişiz

Chill

Sakin Bişiler

Dünyanı Kapat

Şarkılarda Yaşa

Yüksek Mod

Çayın Yanında

Kahvenin Yanında

Oyun Zamanı

Aç Bir Şarkı

Motivasyon

Spor Bodym

Tek Gerçek Arkadaşlarım

Nerde O Eski Bayramlar

Hayal Kırıklıklarım

Ağrı Kesici

Bunun için ölür müyüm?

Büyüyen acım

Benim müzem

Benim alanım

Garajın arka kapısı

Çıkmaz sokak

Yol yorgunu

Kara geceler

Git başımdan

Ayrıca bkz: Spotify Podcast Nasıl Yüklenir?