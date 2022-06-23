Günümüzün en çok kullanılan dijtal müzik platformu olan aktif kullanıcı sayısı ile zirvede. Spotify, dünya çapındaki içerik üreticilerinden milyonlarca şarkıya ve diğer içeriklere erişmeni sağlayan dijital müzik, podcast ve video hizmetlerinden biridir.

Son zamanlarda Podcastler’in Spotify platformunda yayınlanmaya başlanmasıyla birlikte podcastlere olan ilgi oldukça artmış durumda. Spotify Podcast nedir sorusuna gelecek olursak; platformda taşınabilir müzik ve konuşma tarzında ki ses yayınları anlamına geliyor. Bugün bu yazımızda sizlere Spotify Podcast nasıl yüklenir adım adım göstereceğiz.

Spotify Podcast Nasıl Yüklenir?

Spotify Podcast yükleme işlemi için podcasters adresine giriş yapın.

Spotify hesabınızla giriş yaptıktan sonra ”Get Started ” seçeneğine tıklayın

” seçeneğine tıklayın Kullanıcı sözleşmesini okuyun ve kabul edin.

Sayfada bulunan alana RSS linkinizi taşıyın ve ”Devam” tuşuna tıklayın.

tuşuna tıklayın. Podcast bilgilerinizi girdikten sonra ”Podcast detayları” adlı sayfada, dil, ülke seçimlerini eksiksiz tamamlayıp Podcastinizle ilgili bilgileri girip ”Submit” tuşuna tıklayın.

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