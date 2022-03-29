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Spotify’a Yeni Kaydırma Özelliği Geliyor

Bu yeni sesli haber akışı, kullanıcılara dikey olarak kaydırılan 60 saniyelik kısa ses kliplerini gösteriyor. Söylenene göre, özellik, seçilen ses kliplerini bireysel kullanıcılara otomatik olarak önerebilmesini sağlamak için 100.000 saatten fazla ses için eğitilmiş makine öğrenme modelini kullanacak.

Ayşen Sıla

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Spotify Uyku Modu

Spotify, görünüşe göre ses platformunda Podcast’leri dinleyenler için; oldukça faydalı olacak yeni bir özelliği test ediyor. Bu özellik, Instagram’daki bir haber akışına veya Makaralara benzer dikey kaydırma deneyimi ekliyor.

Bilgiler, Twitter’da paylaşılan bir video ile ortaya çıktı. Bu yeni sesli haber akışı, kullanıcılara dikey olarak kaydırılan 60 saniyelik kısa ses kliplerini gösteriyor. Söylenene göre, özellik, seçilen ses kliplerini bireysel kullanıcılara otomatik olarak önerebilmesini sağlamak için; 100.000 saatten fazla ses için makine modelini kullanacak.

Ses akışı şirketine göre bu özellik; geçen yıl Podz’u satın aldığında sahip olduğu bir teknolojiyle gelecek. Podz, podcast’in keşfedilebilirliği sorununu çözmeye yardımcı olmak için “sesli haber içeriğini” yaratan başlangıçtı. Böylece bu işlem için Instagram Reels/TikTok benzeri bir dikey kaydırma formatı kullandı.

Özellikle, bu özelliğin arkasındaki gerçek yenilik, podcast yaratıcılarının kendi kliplerini oluşturmalarını gerektirmeden programların ses kliplerini seçebilme yeteneğiydi. Şu andan itibaren, özellik, kullanıcılara uygulamanın içinde özel bir “Podcast” düğmesinin sunulduğu sınırlı bölgelerde test ediliyor.

Ayrıca bkz: Spotify Uyku Modu Nasıl Ayarlanır?

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KaynakTwitter

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