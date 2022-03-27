Spotify Rusya’daki Hizmetini Tamamen Askıya Alacak!

Spotify, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yanıt olarak Rusya’daki faaliyetlerinin çoğunu kapatıyor. Variety’ye yaptığı açıklamada şirket, Rusya’daki hizmeti süresiz olarak “tamamen askıya alacağını” söyledi.

Spotify, bölgede güvenilir haber ve bilgi sağlanması için Rusya’da çalışır durumda kalmanın bir süre doğru olacağına inanmaya devam etti. Ne yazık ki yakın zamanda yürürlüğe giren; ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran, bilgiye erişimi kısıtlayan ve belirli haber türlerini suç sayan yasalar, Spotify çalışanlarının ve kullanıcıların güvenliğini riske atıyor. Bu sebeple de Rusya’daki hizmetlerimizi tamamen askıya almak konusunda bizim için oldukça zor olan bir karar aldık.

Şirket, Mart ayının başlarında ücretli Premium hizmetine erişimi durdurdu ve devlet destekli Rus medya kuruluşları RT ve Sputnik‘ten içeriklerini kaldırdı.

Bu yeni karar, İsveç merkezli müzik platformunu Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlar kapsamında ülkedeki hizmetlerini tamamen durduran şirketler arasına soktu.

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