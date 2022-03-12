Rusya Instagram İle Erişimi Kesecek!

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurulumu Roskomnadzor‘un açıklamasına göre instagram yakında Rusya’da erişilemez hale gelecek. En son yasaklanan sosyal medya platformu olan, Facebook’dan sonra Rusya bu sefer instagram ile olan erişimi kesiyor. Rusya-Ukrayna krizi yüzünden Rusya’da neredeyse tüm sosyal medya platformlarına olan erişim kesildi.

ABD ve Avrupa Birliği de dahil olmak üzere birçok ülke hizmetlerin durdurulacağını açıklarken Rusya’dan da karşı hamle geldi. Geçtiğimiz günlerde Facebook tarafından Rus medya kuruluşlarının sayfalarına uygulanan kısıtlamalar ve engellere karşı Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) harekete geçmişti. Facebook’un tamamen engellendiği ülkede aynı zamanda Twitter ve Youtube‘da erişim engeli getirildi.

İletişim ağının kısıtlandığı ülkede Instagram üzerinden para kazanan bir Rus blogger, yayınladığı videoda gözyaşlarına hakim olamadı. Ülkesinde Instagram kapandığı için isyan eden ünlü isim, Instagram için para kazanmanın ötesinde, “Hala bir Instagram bloggerı olarak benim için bunun böyle olduğunu mu düşünüyorsun? Bu benim tüm hayatım. Benim ruhum. 5 yıldır bu işle yatıp kalkıyorum…” ifadelerini kullandı.

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