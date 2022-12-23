Spotify Sporcular İçin Yeni Özellik Getirdi!

En çok kullanılan müzik dinleme uygulamalarının başında gelen Spotify, sporcular için yeni bir özellik getirdiğini açıkladı.

Spotify, günümüzde milyonlarca insan tarafından kullanılan bir uygulama, özellikle içerisinde yer alan müzik parçaları ve podcast’ler sayesinde kullanıcısı sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Spotify kullanıcılarının büyük bir bölümünü iPhone kullanıcıları oluşturuyor. Spotify, bundan dolayı iPhone ile entegre olarak yeni özellikler getirmeye hedefliyor.

iOS içerisinde yer Apple Sağlık uygulaması ile beraber entegre çalışmayı planlayan Spotify, artık iOS kullanıcılarına özel spor tavsiyelerinde bulunacak. TikTok’un da müzik uygulaması geliştirmesini açıklamasından sonra Spotify kullanıcı kaybı yaşamamak için böyle bir anlaşma gerçekleştirdi.

Spotify, Apple Sağlık uygulaması ile entegre çalıştığı durumlarda kullanıcıların antrenmanlarına özel podcast’ler ve özel çalma listeleri oluşturacak. Bunlar genellikle kişinin dinlediğini tarzların oluşturduğu müzikler olacak. Böylece sizi en çok motive eden parçaları toplayıp, daha verimli spor yapmanıza yardımcı olacak.

Android’de Spotify nasıl kullanılır?