Ana SayfaSosyal MedyaSpotify Sporcular İçin Yeni Özellik Getirdi!

Spotify Sporcular İçin Yeni Özellik Getirdi!

En çok kullanılan müzik dinleme uygulamalarının başında gelen Spotify, sporcular için yeni bir özellik getirdiğini açıkladı.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
16
Spotify Uyku Modu

Moto E13 görselleri sızdırıldı

Yaklaşan Moto E13, bu ayın başlarında Geekbench'te göründü ve MySmartPrice'daki ekip sayesinde şimdi ilk render...

En çok kullanılan müzik dinleme uygulamalarının başında gelen Spotify, sporcular için yeni bir özellik getirdiğini açıkladı.

Spotify, günümüzde milyonlarca insan tarafından kullanılan bir uygulama, özellikle içerisinde yer alan müzik parçaları ve podcast’ler sayesinde kullanıcısı sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Spotify kullanıcılarının büyük bir bölümünü iPhone kullanıcıları oluşturuyor. Spotify, bundan dolayı iPhone ile entegre olarak yeni özellikler getirmeye hedefliyor.

iOS içerisinde yer Apple Sağlık uygulaması ile beraber entegre çalışmayı planlayan Spotify, artık iOS kullanıcılarına özel spor tavsiyelerinde bulunacak. TikTok’un da müzik uygulaması geliştirmesini açıklamasından sonra Spotify kullanıcı kaybı yaşamamak için böyle bir anlaşma gerçekleştirdi.

Spotify Çalma Listesi Önerisi

Spotify, Apple Sağlık uygulaması ile entegre çalıştığı durumlarda kullanıcıların antrenmanlarına özel podcast’ler ve özel çalma listeleri oluşturacak. Bunlar genellikle kişinin dinlediğini tarzların oluşturduğu müzikler olacak. Böylece sizi en çok motive eden parçaları toplayıp, daha verimli spor yapmanıza yardımcı olacak.

Android’de Spotify nasıl kullanılır?

-- Reklam --

Zeekr 001, CATL Qilin bataryası ile 1.032 km menzile sahip olacak

En son paylaşılan bazı dokümanlara göre, CATL Qilin pilli Geely's Zeekr 001, 1.032 kilometrelik bir menzile sahip olacak.Zeekr 001'in...
Önceki İçerik
iQOO Neo7 Racing Edition, Snapdragon 8+ Gen 1 ile 29 Aralık’ta piyasaya çıkıyor
Sonraki İçerik
Red Magic 8 Pro’nun 6.000 mAh bataryaya ve 165W şarja sahip olduğu doğrulandı

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021