Netflix de 2021 yılında yayımlanan Squid Game dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı. Aradan geçen 2 yılın ardından sevilen dizi için yeni sezon müjdesi 2023 yılı ile birlikte gelmişti. Squid Game 2. sezon için yeni fragman dün (1 Şubat 2024) itibariyle Netflix tarafından yayımlandı. Squid Game 2. sezon ne zaman sorusu ile birlikte yeni fragmana ve diğer detaylara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

Squid Game 2. Sezon Ne Zaman, Yeni Fragman Geldi!

Netflix’in yapımı olan dikkat çekici dizi Squid Game, pandeminin hüküm sürdüğü 2021 yılında yayımlanmış ve kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. Senaryosu ile dikkat çeken ve ilk sezonunun ardından pek çok farklı projeye de ilham olan Squid Game, Youtuberlar tarafından da projelendirilmişti.

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Büyük bir hayran ve izleyici kitlesine ulaşan Squid Game’in 2nci sezonu heyecanla ve merakla bekleniyor. Dizinin yeni sezonu ile ilgili Netflix’ten yeni gelen fragman yalnızca 17 saniye uzunluğunda. “SQUID GAME SEZON 2’ye ilk bakışla karşınızdayız. Bu yıl geliyor.” Açıklaması ile Netflix resmi sosyal medya hesabından paylaşılan video şu şekilde:

Introducing the very first look at SQUID GAME SEASON 2. Coming this year. pic.twitter.com/fzRzdtHRDY — Netflix (@netflix) February 1, 2024

Netflix’in bu paylaşımı ile Squid Game’in yeni sezonunun 2024 yılında yayımlanacağı kesinleşmiş oldu. Bununla birlikte, dizinin yeni sezonunun yayım tarihi ile ilgili olarak net tarih ise henüz açıklanmadı.

Dizinin Hayranları Ne Dedi, Yeni Sezon Kaç Bölüm Olacak?

Squid Game’in yeni sezonunun ilk fragmanının paylaşılması ile birlikte sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Netflix’in diziye dair ilk fragmanı kısa sürede 3 milyon görüntülenme aldı. Binlerce yorum, beğeni ve yeniden paylaşım ile hayranlarının etkileşim gösterdiği fragmana gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

“Bu kadar kısa bir fragman olmasından hoşnut değilim. En azından 1 dakikanın üzerinde olması gerekirdi. Bu kadar kısa bir fragmandan ne anlayacağız? Gizem de yaratmadı açıkçası. Daha çok, ilk sezona nazaran daha kötü bir sezon gelecek izlenimi uyandırdı.”

“İlk sezonu beğendiğim için 2nci sezonunu da mutlaka izleyeceğim. Çok iyi bir sezonun bizi beklediğini düşünmüyorum ama yine de ilk sezonun hatırına bir şans vermek gerekiyor.”

“2024 yılının 2nci yarısında yayımlanacağını düşünüyorum. Yaz aylarını pas geçeceklerdir muhtemelen. Dizilerin daha çok izlendiği sonbahar ve kış mevsimlerinde yayımlamayı tercih edeceklerini tahmin ediyorum.”

“Aslında dizinin ilk sezonu çok da devam ettirilebilir bir noktada tamamlanmamıştı ama işte proje tutunca demek ki 2nci sezona yeltendiler. Buradan iyi bir ivmeyle devam ettirmeleri zor lakin bunu başarırlarsa efsane olur.”

Squid Games: The Challenge. Episode 101 of Squid Games: The Challenge. Cr. Courtesy of Netflix © 2023

Squid Game’in yeni sezonunun kaç bölümden oluşacağı henüz açıklanmadı. Bununla birlikte, yeni sezonun da, ilk sezon gibi 9 bölümden oluşacağı düşünülüyor. Bu konuda sosyal medyadaki diğer iddialar ise 11 bölüm ve 13 bölüm olacağı yönünde…”