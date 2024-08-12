Netflix en beğenilen yapımlarından biri olan ve çıktığı dönem ortalığı kasıp kavuran dizi Squid Game 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Netflix’in en çok izlenen dizilerinden biri olan Squid Game yeni sezon konusu da belli oldu. Fragmanda oyuncular numaralarla etiketlenmiş durumda ve yalnızca bir kişinin yüzü görünüyor; ilk oyunun kazananı Seong Gi-Hun. İşte 2. sezona dair bilinen ayrıntılar…

Squid Game 2. Sezon Tanıtım Fragmanı Yayınlandı!

Squid Game yeni sezon tüm heyecanı ile geliyor. Kısa bir zaman önce dizinin ne zaman izleyiciye sunulacağı açıklanmış ve ilk sezonu izleyen milyonlarca kişi yeni sezonu beklemeye başlamıştı. Bu yıl bitmeden yayınlanacak olan dizinin final sezonu ise 2025 yılında izleyiciye sunulacak. Heyecanlı bekleyiş devam ederken yeni sezonun fragmanı yayınlandı ve bazı detayları ortaya çıktı.

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Squid Game 2. sezon fragmanında oyuncular sayılarla tanıtılıyor ve bir kişi hariç diğerlerinin yüzü görülmüyor. Yüzü görünen tek oyuncu ise Seong Gi-Hun (Lee Jung-jae). Dizide 456 kişi ölümcül oyuna katılıyor ve 456 numaralı oyuncu Gi – Hun. Netflix’in yaptığı açıklamaya göre, Gi – Hun ilk oyunu kazandıktan sonra bu vahşi oyun çetesini bulmaya ve çökertmeye karar verir.

Birinci oyunu kazandıktan 3 yıl sonra, oyundan kazandığı tüm ödülü bu insanları bulmak için harcar. Araştırmasına metrodaki takım elbiseli ddakji oyununu oynatarak insanları bu oyuna çeken adamı arayarak başlar. Bununla birlikte işler tahmin ettiği gibi kolay ilerlemez ve bu çeteyi çökertmek için ölümcül oyuna tekrar katılması gerekir. Yeni sezonda bu oyun çetesi çökertilebilecek mi, hep birlikte göreceğiz. Netflix’in yayınladığı fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz:

Squid Game 2. Sezon Oyuncuları

Squid Game ikinci sezon yönetmeni Hwan Dong – hyuk olarak karşımıza çıkıyor. Birinci sezondan tanıdığımız, oyunun öncüsü Lee Byong-Hun, oyuncuları seen kişi olarak Gong Yoo ve Wi Ha-jun yer alıyor. Birinci sezonda görmediğimiz yeni yüzler arasında ise Kang Ha-neul, Yim Si – wan, Park Sung – hoon, Won Ji-an, Yang Dong-geun, Choi Seung – hyun, Park Gyu – young, Jo Yu – ri, Kang Ae-sim, Roh Jae-won, Lee Jin – uk ve Lee Davidyer almakta.

Squid Game 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Netflix popüler dizisi Squid Game 2. Sezonu 2024 bitmeden, 26 Aralık’ta yayınlanacak. Dizinin bir sezon daha devam edeceği ve üçüncü sezonun final sezonu olacağı bilinmekte. Squid Game final sezonu ise 2025 yılında izleyiciyle buluşacak.