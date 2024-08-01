Netflix’in heyecan dolu dizisi Squid Game, 2021 yılında yayınlanmış ve dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı. Dizinin 2. sezonu uzun zamandır bekleniyordu ve nihayet haber geldi. Squid Game 2. sezonu yayın tarihi belli oldu. Bunun yanı sıra 3. sezonun da geleceği bilgisi verildi. Peki Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

Squid Game 2. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu, 2024 Bitmeden Geliyor!

Netflix muhteşem bir sürprizle kullanıcılarının karşısına çıktı. 2021 yılına damga vuran Squid Game dizisinin 2. sezon yayın tarihini açıkladı. Squid Game 2. sezon 26 Aralık 2024 tarihinde yayınlanacak. 26 Aralık’ta binlerce kişi ekrana kilitlenecek desek yanlış olmaz sanırım. Netflix’in büyük başarı yakalayan dizisinin 2. sezonu geliyor ve bununla birlikte üçüncü sezona da onay verildi. Netflix Squid Game 3. sezonun final sezonu olacağını açıkladı.

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Bilindiği üzere Squid Game ilk sezonunda kadroda olan pek çok oyuncu, dizi içerisinde öldü. Bu yüzden yeni dizi de ilk sezondan çok fazla tanıdık yüz göremeyeceğiz. Squid Game’in yeni sezonunda Seong Gi-hun yeniden ölümcül oyuna katılacak. Ancak amaç ilk sezondan farklı olarak para değil, bu defa intikam olacak. Gerilimi yine iliklerimize kadar hissedeceğiz gibi görünüyor. Dizinin yayın tarihi yılbaşı tatilinden hemen önce ve yeni yıl tatilini evde geçirmek isteyenler için Squid Game 2. sezonunu izlemek güzel bir aktivite olabilir.

İntikam almak amacıyla ölümcül oyuna yenide katılan Seong Gi-hun oyunun gözetmeni Front Man (Lee Byung-hun) ile karşı karşıya gelmesi çok büyük olasılık. Bununla birlikte dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk açıklamasında Front Man ile onun polis olan kardeşi Hwang Jun-ho (Wi Ha-joon) ilişkisine vurgu yaptı. Buradan anlayacağımız üzere Hwang Jun-ho, ilk sezondaki ölümcül oyundan sağ olarak çıkmış olabilir.

Squid Game Yeni Sezon 26 Aralık’ta Geliyor

Heyecanla beklenen yeni sezonun da ilk sezon gibi büyük ilgi görmesi bekleniyor. Ayrıca yukarıda belirttiğimiz gibi 3. ve final sezonu da onay aldı. Bu heyecanlı seri bir sezon daha izleyici ile buluşacak. Final sezonunun da 2025 yılında yayınlanacağı belirtilmekte ancak kesin tarih henüz bilinmiyor. İlk sezonun ardından 3 yıl bekleyen Hwang Dong-hyuk, bu zaman diliminde sıkı çalışmışa benziyor.

Dizinin yaratıcısı ve yönetmeni Hwang Dong – hyuk yaptığı açıklamada Seong Gi-hun’un intikam için oyuna geri döndüğünü ancak Front Man’nin de dişli bir rakip olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte Seong Gi-hun “iki dünyanın çatışması 3. sezon ile devam edecek” açıklamasında bulundu.