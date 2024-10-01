Squid Game Yeni Fragmanı Yayınlandı, 26 Aralık’ta Geliyor!

Squid Game ilk sezonu hem ülkemiz de hem de tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Dizinin 2. sezonunun yayınlanmasına ise oldukça az bir zaman kaldı. 26 Aralık 2024 tarihinde izleyiciye sunulacak olan Squid Game yeni fragmanı yayınlandı ve bu kısa video, diziyi bekleyenleri daha da heyecanlandırdı. Netflix’te yayınlanacak olan dizi hakkında merak edilenler içerikte.

Squid Game Yeni Fragmanı Yayınlandı!

Bir Netflix dizisi olan Squid Game 2021 yılında izleyiciye sunulmuş ve küresel çapta büyük bir üne sahip olmuştu. Çok beğenilen bu gerilim dizisinin ikinci sezonu çekildi ve yayınlanmasına çok az bir zaman kaldı. Heyecanla beklenen Squid Game 2. sezon 26 Aralık’ta geliyor. Şimdi ise dizinin yeni bir tanıtım videosu yayınlandı.

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Squid Game 2. sezon yeni fragmanı “Oyuna geri dönmeye davetlisiniz” sloganı ile yayınlandı. Fragmandan anlaşılacağı üzere oldukça heyecanlı, soluk soluğa izlenecek bir yapım olacak. Tanıtım videosunu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

Squid Game’in ilk sezonunda kazanan yarışmacı 456 – Seong Gi-hun olmuştu; yeni sezonda da Seong Gi-hun’un öyküsü işlenecek. Seong aslında kazandığı para ile Amerika’ya gitmeyi planlamakta idi ancak bu planından vazgeçerek Kore’ye dönüp yeniden oyuna dahil oluyor. Gi-Hun’un bu defa amacı para kazanmak değil, intikam almak. Dizi bu ana fikir üzerinde yoğunlaşmış durumda ve bu defa oyundaki yarışmacılar 45.6 milyar won için savaşacak. Gi-hun ise intikam uğruna mücadele edecek ancak henüz nasıl bir strateji izleyeceği bilinmiyor.

2. Sezon Ne Zaman?

Squid Game’in ilk sezonunda yönetmen koltuğunda Hwang Dong-hyuk oturuyordu; 2. sezon da Dong-hyuk imzalı olacak. Hwang Dong-hyuk 2023 yılı 74. Primetime Emmy Ödülleri En İyi Dram Yönetmeni olmuştu. Bu başarısıyla Hwang, bu ödüle aday gösterilen ve ödülü alan ilk Asyalı isim oldu. Son derece başarılı bir yönetmenin imzasını taşıyacak olan 2. Sezonun da dünya çapında büyük yankı uyandırması beklenmekte.

Squid Game ilk sezon oyuncularından yalnızca küçük bir kısmı oyuna devam edebiliyor zira pek çoğu öldü. İlk sezondan aşina olduğumuz Lee Byung-hun, Lee Jung-jae, Gong Yoo ve Wi Ha-jun ikinci sezonda da rollerine devam edecek. Squid Game yeni sezonda; Kang Ha-neul, Yim Si-wan, Park Gyu-young, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee Jin-uk, Lee David, Park Sung-hoon, Won Ji-an, Jo Yu-ri, Choi Seung-hyun ve Roh Jae-won gibi ünlü isimler yer alacak.

Squid Game’in ilk sezonunu sevenler yeni sezonu heyecanla bekliyor. İkinci sezon hakkındaki öngörüler sosyal medyayı çoktan sardı. 26 Aralık’ta yayınlanacak olan dizi ilk sezonun performansını yakalayabilecek mi hep birlikte göreceğiz.