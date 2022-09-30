Squid Game’den Lee Jung-jae, Hunt Filmiyle Göze Çarpıyor

Son 12 ayın uluslararası çıkış yapan yıldızı Lee Jung-jae. Güney Koreli aktör, Netflix’in Squid Game dizisindeki Seong Gi-hun rolüyle dünya çapında sansasyon yarattı. Lee, bir sonraki hamlesi için casusluk gerilim filmi Hunt ile ilk uzun metrajlı yönetmenliğini yapacak.

Lee, Donglim olarak bilinen bir Kuzey Kore casusunu ortaya çıkarmakla görevli bir KCIA Dış Birim Şefi olan Park Pyong-ho olarak rol alıyor. KCIA Yurtiçi Birim Şefi Kim Jung-do (Jung Woo-sung) ile birlikte, ajanslarındaki casusun ulusal güvenliği tehdit eden çok gizli bilgiler sızdırdığını öğreniyor.

Pyong-ho ve Jung-do, ipuçlarını ararken yavaş yavaş Güney Kore cumhurbaşkanına suikast planını öğrenirken birbirlerini araştırmaya başlıyorlar. 1980’lerde geçen Hunt, bir köstebek arayan iki ajan arasında geçen bir kedi-fare oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Hikaye kurgu olmasına rağmen, filmi çevreleyen koşullar gerçek olaylara dayanıyor. Olaylardan bazıları Gwangju Ayaklanması, Kuzey Koreli pilot Lee Ung-pyeong’un ilticası ve 1983 Rangoon bombalamasından ilham alınmış. Magnet Releasing, Hunt’ı 2 Aralık’ta sinemalarda ve VOD’da yayınlayacak.