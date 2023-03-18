SsangYong Elektrikli Torres EVX SUV’sini Tanıttı

Koreli otomobil üreticisi SsangYong, elektrikli büyük ICE Torres SUV‘sini geçen yıl Haziran ayında duyurdu ve elektrikli aracının bu yıl 30 Mart’ta Seul Mobility Show‘da tanıtılacağı doğrulandı. Araç, Torrex EVX olarak adlandırıldı ve biraz farklı bir tasarıma sahip.

Örneğin, ön fasya, aralarında noktalı LED’ler bulunan daha modern ve basit şerit farlardan oluşuyor. Elektrikli araçların motoru soğutmak için hava akışına ihtiyaç duymaması nedeniyle ızgara da yenilendi. Yan profil aynı, ancak arabanın arkasını göremiyoruz.

SsangYong, ortalanmış bilgi-eğlence ekranı yerine ön panel boyunca uzanan ikili bir ekran tercih etti. Ortadaki konsol da farklı ama direksiyon simidi değişmemiş gibi görünüyor.

SUV’nin fiziksel görünümünü ortaya çıkarırken, şirket batarya kapasitesi veya aktarma organları gibi herhangi bir özelliği açıklamadı, bu yüzden bunları öğrenmek için 30 Mart’ı beklememiz gerekiyor.