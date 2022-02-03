Bugün sizlere SSD alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir bahsedeceğiz. ilk olarak SSD nedir onu öğrenelim kısaca; Günümüzde teknolojinin gelişimi ile veri depolamak için geçmiş zamanlarda kullanılan sabit disklerin yerine hızla SSD’ler aldı. SSD günümüzde veri depolamak için kullanılmakta olan aygıtlara verilen bir isim olarak tanımlanmaktadır.

SSD Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

SSD’ler HDD’lerden farklı olarak daha sessiz, daha hafif ve daha hızlı çalışıyor ve bu nedenle tercih ediliyor. Tabi teknolojinin önüne geçmek mümkün değil. SSD modelleri de sürekli gelişiyor. Uzun süredir piyasada SATA II olarak kullandığımız hard disk 3 Gbps arabirimi ile çalışıyor.

İlk dikkat edilmesi gereken konu bilgisayarınızın SSD ile uyumlu olup olmadığıdır. SSD ler genel olarak 2.5 inçlik boyuta sahiptirler. Eğer laptopunuzun uyumlu olup olmadığını bilmiyorsanız kullanım kılavuzunu okuyunuz. Kullanım kılavuzunda 3.5 inç değeri gösteriyorsa eğer bunun için geliştirilen adaptörlerden yardım alabilirsiniz. 2.5 içlik SSD yi 3.5 inçlik soketlere takmanızı sağlayan adaptörleri internet üzerinden satın alabilirsiniz.

boyuta sahiptirler. Eğer laptopunuzun uyumlu olup olmadığını bilmiyorsanız kullanım kılavuzunu okuyunuz. Kullanım kılavuzunda 3.5 inç değeri gösteriyorsa eğer bunun için geliştirilen adaptörlerden yardım alabilirsiniz. 2.5 içlik SSD yi soketlere takmanızı sağlayan adaptörleri internet üzerinden satın alabilirsiniz. İkinci dikkat edilmesi gereken konu ise performans kriteri. SSD bellekler HDD belleklere göre daha hızlı olsalar da kendi aralarında da hız farkları oluyor. Aynı kapasiteye sahip iki SSD belleklerden birisi 180 MB/saniye yazma hızına sahipken bir diğeri 500 MB/saniye hızlara çıkabiliyor.

yazma hızına sahipken bir diğeri Üçüncü dikkat edilmesi gereken durum ise kapasite. Kullanacağınız SSD belleğin kapasitesi bilgisayarınızın performansını etkiler. Ayrıca SSD belleklerde HDD bellekler gibi mekanik yazma işlemi olmadığı için eğer SSD belleğinizin doluluk oranı artarsa yazma ve okuma hızları düşecektir. Bunun sebebi çöp dosyalar denilen ve SSD bellekler tarafında silme işlemlerinizden sonra kalan belgelerdir. Eğer tam performans ile SSD’nizi kullanmak istiyorsanız doluluk oranının %80-85 in üzerine çıkmasına izin vermeyin ya da daha büyük kapasiteli SSD’leri tercih edin.

in üzerine çıkmasına izin vermeyin ya da daha büyük kapasiteli SSD’leri tercih edin. Son madde olarak SSD belleklerin kullanım ömürleri HDD belleklere göre daha kısadır. SSD ler daha hızlı işlem yaparken ömürlerini de daha hızlı tüketirler. Sürekli büyük verileri yazıp silen biriyseniz bunu yapmak için SSD değil HDD belleği tercih edin. Ne kadar çok GB giriş çıkışı olursa SSD ömründe kısalma meydana getirir.

SDD Kullanmanın Avantajları

Bilgisayarınız daha hızlı açılır daha hızlı kapanır

En hızlı hard diskten 5 kat daha hızlı okuma ve yazma

Sıradan bir HDD’ye kıyasla 28 kata kadar daha iyi performans

Daha hızlı rastgele erişim süresi

Aşırı düşük erişim süresi

Düşük güç tüketimi

Daha az ısınırlar

Serin ve sessiz çalışırlar

Daha fazla fiziksel güvenilirlik

Mekanik parça olmadığından darbelere karşı dayanıklıdır

TRIM özelliği sayesinde disk birleştirmeye gereksinim duymaz

Daha küçük boyut ve daha hafif

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