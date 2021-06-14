Dün düzenlenen yeni E3 etkinliğinde birçok yeni oyunun tanıtımı yapıldı. Aynı zamanda yeni oyunlarının çoğunun çıkış tarihi de bu etkinlikte açıklandı. Xbox‘ın E3 etkinliğinden uzun yıllardır beklenen yeni oyun STALKER 2: Heart of Chernobyl‘in de resmi bir oynanış videosu yayımlandı ve çıkış tarihi de açıklandı. Oyun ilk serisinde oldukça iyi bir başarı göstermiş ancak aradan geçen yıllar boyunca ikinci serisinden resmi bir detaya sahip olamamıştık.

Ukranya merkezli GSC Gameworld stüdyosu tarafından geliştirilen oyun Unreal Engine 4 oyun motorunun tüm özelliklerinden faydalanıyor. Stalker 2 oyunculara yeni bir dünya ve bu dünyanın içerisinde çeşitli birçok görev sunuyor. İşte yeni STALKER 2: Heart of Chernobyl‘in oynanış videosu ve çıkış tarihi;

STALKER 2: Heart of Chernobyl Oynanış Videosu

STALKER 2: Heart of Chernobyl Çıkış Tarihi

Yeni oyun 28 Nisan 2022 tarihinde ve oyuna Xbox Game Pass‘ten erişilebilecek.