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STALKER 2 Heart of Chornobyl, GSC Game World tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmış olan bir hayatta kalma, birici şahıs nişancı ve korku oyunudur. Xbox X ve S Serisi, Microsoft Windows ve Xbox Cloud Gaming platformlarında oynanabilen STALKER serisinin yeni oyunu 5 Eylül 2024 tarihinde oyuncuya sunuldu. Google kullanıcılarını yüzde 87’si tarafından beğenilen STALKER 2 Heart of Chornobyl inceleme puanları ve yorumları belli oldu. İşte ayrıntılar…

STALKER 2 Heart of Chornobyl İnceleme Puanları ve Yorumları

Global çaplı inceleme platformu olan Metacritic, Stalker serisinin yeni oyunu hakkındaki değerlendirme sonuçlarını yayınladı. Hayatta kalma ve korku oyunu severlerin oldukça beğendiği bu yapıma Metacritic’in puanı 73 oldu. İçeriğimizde bazı platformların oyuna verdikleri puanlar ile oyunu deneyimleyen bazı oyuncuların puanlarını ve yorumlarını derledik. İşte platformların STALKER 2 Heart of Chornobyl inceleme puanları:

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Metacritic: 73/100

Oyuncuların ortalama puanı: 7.9/10

Hardcore Gamer: 100/100

Sector.sc: 90/100

The Games Machine: 90/100

Multiplayer.it: 90/100

Game Rant: 90/100

Areajugones: 88/100

PC Gamer: 83/100

Gamer.no: 80/100

IGN Deutschland: 80/100

Windows Central: 80/100

Vandal: 80/100

Eurogamer Gearmany: 80/100

Guardian: 80/100

Everyeye.it: 75/100

Dot Esports: 75/100

COGconnected: 74/100

Checkpoint Gaming: 70/100

IGN Adria: 70/100

EuroGamer Poland: 70/100

MGG: 70/100

PC Games: 70/100

Powe Unlimited: 69/100

JeuxActu: 65/100

CGMagazine: 60/100

Dexerto: 60/100

GameWatcher: 50/100

Oyuncu Yorumları ve Puanları

STALKER 2 Heart of Chornobyl bazı oyuncu yorumları ve puanları ise aşağıdaki gibi listelenebilir:

– Oyunun kendisi hatalarla dolu ve EN AZINDAN bir yıl boyunca hazırlanması gerekiyor. Grafikler 2015 dönemine ait görünüyor. Örneğin, 2019 yapımı bir oyun olan Metro Exodus, STALKER 1’in doku geliştirme modundan başka bir şey olmayan STALKER 2’den çok daha iyi görünüyor., aulGR – 0/10

– Üst düzey donanımda oynarken, 100 fps+ başlayabilir, ardından şu anda yalnızca dışarı atlayıp yeniden başlatarak sıfırlanabilen rastgele devasa kare düşüşleri… Düşmanlar dalga üstüne dalga yeniden doğuyor. Çoğu zaman giriş gecikmesi berbat. NPC’ler modern oyunlarda gördüğüm en kötü yapay zekalardan bazılarını gösteriyor, seslendirme (ingilizce) de berbat ve tuhaf. Pek çok sorun var bence oyun neredeyse kırılmaya yakın. Çok hayal kırıklığına uğradım. Bu incelemeyi bıraktığım için üzgünüm ama sinir bozucu birkaç saat oynayarak oyundan yeni çıktım. (10 saat), Jester87 – 1/10

– Oynamayı bırakamıyorum, kesinlikle beklemeye değerdi! Bu beni şaşırttı, hiç bu kadar mutlu olmamıştım., rapaw – 10/10

– Harika bir oyun. Bir efsane daha doğuyor. Biraz daha cila ve biz geri döndük., RidiculousDeath – 10/10

– Oyun hem görsel olarak hem de oynanış olarak güzel ama buglar var ama Stalker kolay, yani 10 üzerinden 9. Strahovix – 9/10