STALKER 2 Heart of Chornobyl Ne Zaman Çıkacak, Ön Siparişe Açıldı!

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Piyasaya çıkış tarihi sürekli ertelenen S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Epic Games de ön siparişe açıldı. Peki STALKER 2 Heart of Chornobyl ne zaman çıkacak?

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl yeni bir erteleme haberi ile gündeme geldi. Daha önce 2023 yılının sonunda piyasaya sürüleceği açıklanan ancak akabinde çıkış tarihi 2024 yılı başına ertelenen oyun için yeni bir erteleme daha yapıldı. Tekrar bir erteleme olmazsa, STALKER 2 Heart of Chornobyl ne zaman çıkacak sorusu bu kez yanıt bulmuş gibi görünüyor; 3üncü kez ertelenen oyunun yeni çıkış tarihi 5 Eylül 2024 olarak duyuruldu. Bunun yanı sıra, oyun Epic Games de ön siparişe de açıldı. Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım…

STALKER 2 Heart of Chornobyl Ne Zaman Çıkacak Sorusu Yanıt Buldu: 5 Eylül 2024!

GSC Game World tarafından geliştirilen ve yayınlanacak olan; açık dünya FPS nişancı oyunu S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl için piyasaya çıkış tarihi bu kez netleşmiş görünüyor. Oyunun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre; S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 5 Eylül de gamerlar ile buluşacak.

Stalker’ın resmi sosyal medya hesaplarından konu ile ilgili olarak detaylı bir açıklama yapıldı ve söz konusu açıklamanın sonunda şu ifadelere yer verildi: “STALKER 2: Heart of Chornobyl’in son çıkış tarihi artık 5 Eylül 2024. Bizler gibi sizin de bu anı beklediğinizi biliyoruz. Ancak Bölge’ye yolculuğun sorunsuz ve planlandığı gibi ilerlemesi için hazırlıkların yapılması gerekiyor. Sabrınız ve sürekli desteğiniz için teşekkür ederiz. Bu yıl oyun hakkında daha fazla bilgi görmeye hazır olun.”

Konu hakkında Stalker resmi sosyal medya hesaplarından yapılan detaylı açıklamanın tamamını buradan okuyabilirsiniz:

https://t.co/8h8ZK5J2fF



Dear stalkers,



Last year, during Gamescom 2023, we finally had the chance to meet in person. We gathered around the campfire with you to share something valuable that we have been creating for you for all these years — a small part of S.T.A.L.K.E.R. 2:… — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) January 16, 2024

Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için çıkış yapacak oyunun PlayStation’a gelip gelmeyeceği ile ilgili olarak henüz resmileşmiş bir bilgi bulunmuyor. Birinci şahıs nişancı hayatta kalma korku oyunu Stalker serisinin devam oyunu niteliğindeki yapımı geniş bir oyuncu kitlesi heyecanla bekliyor.

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STALKER 2 Heart of Chornobyl Epic Games de Ön Siparişe Açıldı

Çıkış tarihi 2 kez ertelenen S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2024 yılının girmesi ile birlikte Epic Games de ön siparişe de açıldı. TL ile oyun satmaya devam ederek Türk oyuncular arasında giderek popülerleşen Epic Games de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl’in ön sipariş fiyatı 345 TL olarak belirlendi.

Oyuncular Ertelemeden Sıkıldı!

.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl hakkında sürekli yeni bir erteleme haberi gelmesi oyuncuların canını sıkarken, oyunun resmi sosyal medya hesabından konu hakkında detaylı bir açıklama yapılması ise tepkileri bir nebze olsun dindirdi. Stalker’ın yaptığı açıklama Twitter (X) da kısa sürede 1 milyona yakın görüntülenme alırken, binlerce yorum, yeniden paylaşım ve beğeni de alarak geniş bir oyuncu kitlesine ulaştı.