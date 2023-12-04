Son 2 yılı oyuncuların beklenti seviyelerini sürekli artırarak ve çıkış tarihini erteleyerek geçiren Stalker 2 için yeni fragman yayımlandı. Oyundan yayımlanan fragman kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenirken, oyuncular tarafından da beğeni kazandı. Gelecek yıl piyasaya çıkmasına kesin gözüyle bakılan serinin devam oyunu için hali hazırda Steam de ön siparişler de açılmış durumda. Oyunun ön sipariş fiyatı ise 34,99 dolar seviyesinde bulunuyor.

Stalker 2 Yeni Fragmanı Geldi, 2024 de Piyasada!

GSC Game World tarafından geliştirilen ve 2024 yılı ilk çeyreğinde yayımlanacak olan açık dünya FPS rol yapma oyunu Stalker 2; Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için çıkış yapacak. Serinin ilk oyunu Steam üzerinden şimdiye değin 30 bine yakın incelemede “çok olumlu” görüş ortalaması yakalarken, milyonlarca oyuncuya ulaşarak önemli bir başarı elde etmişti. Stalker 2’nin de benzer bir performans sergilemesi hem oyunun geliştiricileri tarafından hem de gamerlarca bekleniyor.

Stalker resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan tanıtım videosu için oyunun resmi Twitter (X) hesabında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Aniden Monolith’in sesi kesildi. Sanki yıllardır komadan uyanıyormuşum gibi hissettim.” İşte o paylaşım ve oyunun fragmanı:

Stalker 2 Ne Zaman Çıkacak?

Oyuncuların yıllardır beklenti içerisinde oldukları yapım için son 2 yıldır çıkış tarihi sürekli ertelenirken, nihayet 2024 yılı ilk çeyreği olarak belirlenen tarihin değişmesi beklenmiyor. Zira, oyun ön siparişleri de almaya başladı ve geliştirilmenin neredeyse tamamlandığı ifade ediliyor.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Fragman İçin Oyuncular Ne Dedi?

Yıllardır devam oyununu bekleyen oyuncular, Stalker 2 tanıtım videosunu bir hayli beğendi. Sosyal medyadan son derece olumlu yorumlar alan oyunun fragmanı için bir gamer; “The Game Awards 2023 de var mısınız, takip edelim mi?” diye sordu. Oyunun resmi Twitter hesabından bu kullanıcıya verilen cevapta; “Etkinliklerde varlığımızı duyurmuyoruz. Her an her şey olabilir, haberleri takipte kalın” ifadeleri kullanıldı.

Stalker 2 Sistem Gereksinimleri Nasıl?

Stalker 2 için minimum sistem gereksinimleri şu şekilde açıklandı: