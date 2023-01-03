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Stalker 2’nin Türkiye Fiyatı ve Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

Bugünkü yazımızın konusu ise GSC Game World tarafından geliştirilen kıyamet sonrası açık dünya FPS oyunu STALKER 2: Heart of Chernobyl’i ele alacağız.

Mustafa

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Stalker 2 Heart of Chornobyl

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Günümüzde her gün yeni bir oyun çıkmakta, özellikle bilgisayarların yaygınlaşması ile birlikte neredeyse oyun piyasası oldukça canlı geçmekte. Bugünkü yazımızın konusu ise GSC Game World tarafından geliştirilen kıyamet sonrası açık dünya FPS oyunu STALKER 2: Heart of Chernobyl’i ele alacağız.

Oyunun konusuna gelecek olursak; Chornobyl Kapalı Bölgesi 2006 yılında reaktörü vuran ikinci patlamadan sonra büyük ölçüde değiştikten sonra. Vahşi mutantlar, ölümcül anomaliler, savaşan fraksiyonlar Zone’u hayatta kalmak için çok zor bir yere dönüştü. Ve hayatta kalmak için mücadele etmek zorundasınız.

Oyun içi mekaniklerine baktığımız zaman oldukça başarılı bir oyun gibi olacak gibi duruyor, Günümüze bakıldığı zaman rekabetçi oyunlardan sonra en çok oynanan oyunlar arasında yerini alan hikaye bazlı oyunlar son dönemlerde oldukça popüler.

Stalker 2 Heart of Chornobyl Sistem Gereksinimleri

Stalker 2 Heart of Chornobyl

Minimum

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K
  • Bellek: 8 GB
  • Depolama: 150 GB
  • Ekran Kartı: AMD Radeon RX 580 8 GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB

Önerilen

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K
  • Bellek: 16 GB
  • Depolama: 150 GB
  • Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8 GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11 GB

Stalker 2 Heart of Chornobyl Türkiye Fiyatı

  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: 345 TL
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – Deluxe Edition: 449 TL
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – Ultimate Edition: 599 TL

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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