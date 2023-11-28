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Star Citizen ve Squadron 42 Oyunda Çıtayı Çok Yükseltecek

Oyun geliştiricisi Cloud Imperium Games, geliştirmekte olduğu uzay temalı oyunları Star Citizen ve Squadron 42 ile ilgili bir fragman yayımladı, oyuncular hayran kaldı.

Emine Emre

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Star Citizen ve Squadron 42 Oyunda Çıtayı Çok Yükseltecek
Star Citizen ve Squadron 42 Oyunda Çıtayı Çok Yükseltecek

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AAA oyunlar geliştirmek üzer yola çıkan Los Angeles merkezli oyun stüdyosu Cloud Imperium Games; oyun geliştirmede Star Engine motoru kullanıyor. Şirketin kullandığı oyun geliştirici motor ile çıktığı seviyeyi gösteren bir fragman yayımlandı. Uzay uçuş temalı Star Citizen ve Squadron 42 isimli oyunlardan görüntüler barındıran fragman, oyuncuların bir hayli ilgisini çekmeyi başardı. Uzay temalı oyunların piyasaya sürüldüğünde sektörde yeni bir çığır açabileceği ön görülüyor.

Star Citizen ve Squadron 42 Oyunda Çıtayı Çok Yükseltecek

Amerika Birleşik Devletleri merkezli oyun geliştirme stüdyosu Cloud Imperium Games, takribi 10 yıldır 2 oyun üzerinde çalışıyor. Star Citizen ve Squadron 42 isimli oyunlar için 600 milyon dolar fon toplayan ve topladığı fonlarla oyunu geliştirmeyi sürdüren şirketin oyun geliştirmede kullandığı motor ise pek çok şirketten farklılık gösteriyor. Şirket, oyun geliştirme faaliyetini Star Engine oyun motoru ile sürdürüyor.

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Oyunların henüz çıkış tarihlerine dair bir açıklama gelmese de, her 2 oyun için de geliştirme aşamasının sonuna gelindiği kamuoyuna düşen bilgiler arasında. Şirket, oyunlardaki gelişmeyi gösteren bir fragmanı da oyun sektörü kamuoyu ile paylaştı. Star Engine’den 25 dakikaya yakın görüntüleri içeren o fragman:

1 Milyon Görüntülenmeye Ulaştı!

Star Citizen için açılan sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler kısa sürede milyonlarca görüntülenme aldı. Sadece Youtube üzerinden dahi 5 günde 1 milyona yakın kez görüntülenen video gamerları kendisine hayran bıraktı.

Oyunlar Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Uzun yıllardır 2 oyun üzerinde çalışmalarına devam eden Cloud Imperium Games, henüz iki oyun için de çıkış tarihi açıklamadı. Bununla birlikte Squadron 42’nin Star Citizen’den daha önce çıkış yapması bekleniyor. Squadron 42 için geliştirme sürecinin sonuna gelindiği düşünülürken, henüz resmi tarih açıklanmasa da Squadron 42’nin 2024 yılı içerisinde oyun tutkunlarıyla buluşması ön görülüyor.

Star Citizen için ise sürecin biraz daha uzaması beklentiler dahilinde. Uzay temalı oyunun 2024 yılında piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Muhtemel çıkış tarihi olarak 2025 yılı ifade edilse de, bu konuda şirketten yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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