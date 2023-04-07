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Star Wars Ahsoka’nın Fragmanı Yayınlandı!

Ahsoka, Dave Filoni tarafından yaratıldı ve Filoni ve Jon Favreau tarafından geliştirildi. Dizi, Ağustos ayında Disney Plus' ta prömiyer yapacak ve muhtemelen bugün erken saatlerde duyurulduğu üzere Filoni'nin bizzat yöneteceği canlı aksiyon Star Wars filmine dönüşecek.

Ayşen Sıla

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Ahsoka-Trailer

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Bugün Star Wars Celebration’da Lucasfilm, yaklaşmakta olan Star Wars serisinin üç fragmanını yayınladı. Bunların arasında, Rosario Dawson’ın Star Wars: The Clone Wars’tan hayranların en sevdiği kadın kahraman olarak yer aldığı yeni bir orijinal şov olan Ahsoka da var.

The Mandalorian’a konuk olduğu sırada ortaya çıktığı gibi Ahsoka, eski bir düşmanı, Star Wars romanlarından popüler bir karakter olan Büyük Amiral Thrawn’ı arıyor. Ve “İmparatorluğun varisi” olarak dönüşü, Ahsoka’yı derinden endişelendiriyor.

Ahsoka’nın bir diğer sorunu da, Baylan (Ray Stevenson) adında bir adam. Kırmızı ışın kılıcı göz önüne alındığında, Baylan’ın Sith’lerden biri olduğunu varsayabiliriz. Fragman ayrıca Ahsoka’nın, Force kullanıcılarının Star Wars evreninin geçmişini ve geleceğini değiştirebilecekleri tek yer olan dünyalar içinde dünyada Baylan ile karşılaşacağını da doğruluyor.

Onaylanan diğer oyuncular arasında Anakin Skywalker rolünde Hayden Christensen, Huyang adlı bir droidin sesi olarak David Tennant, Mon Mothma rolünde Genevieve O’Reilly, Morgan Elsbeth rolünde Diana Lee Inosanto ve Eman Esfandi yer alıyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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