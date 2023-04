Kırk yılı aşkın bir süredir popüler kültüre hakim olduktan sonra bile, Star Wars geçmişte olduğu gibi bugün de geçerliliğini kanıtladı. Destansı uzay operası o kadar genişledi ki, yapımcılar şimdi de sevilen orijinal oyuncu kadrosunun köken hikayelerini anlatmaya başvuruyor.

Obi-Wan Kenobi ve aralarında destansı Andor’un da bulunduğu daha fazla Star Wars TV şovu ve The Mandolorian’ın gelecek yeni sezonuyla, bu yıl Star Wars evreninin en iyilerinden bazılarıyla yeniden tanışmak için daha iyi bir zaman olabilir.

Bu listede, bize göre en iyi 7 Star Wars karakterinin kimler olduğunu görebilirsiniz.

Star Wars Evreninin En İyi 7 Karakteri

Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan, ustası Qui-Gon Jinn’in ölümüne tanık olduktan sonra büyüklüğe giden yoluna başladı ve yüzyıllardır bir Sith’i yenen ilk Jedi oldu. Darth Maul bu karşılaşmadan sonra tam olarak ölmedi, ancak zafer Obi-Wan’ın Jedi saflarında yükselişini sağladı. Sonraki on yıl boyunca güvenilir, kararlı bir Jedi ve Anakin Skywalker’ın akıl hocası olarak ün kazandı.

Başlıca Beceri ve Yetenekleri:

Jedi Düzeni’ndeki en büyük düellocular arasında ışın kılıcı savaşında son derece yetenekli.

Force ile son derece uyumlu, hem savaş içinde hem de dışında çeşitli Force yeteneklerini kullanabilir.

Klon Savaşları sırasında Obi-Wan, Cumhuriyet ordusunda bir general oldu ve açık fikirli düşünme becerisini Şansölye Palpatine’i kurtarmak ve neredeyse öldürülemez General Grievous’u yenmek için kullandı. Savaşın sonunda, Darth Vader olarak daha da güçlenen çırağını yendi. Sürgündeyken, Obi-Wan aydınlanmış bir duruma ulaştı ve Luke Skywalker’a birkaç saatlik bir eğitim vermeden önce Darth Maul’u öldürmeyi başardı.

Luke Skywalker

Luke Skywalker tartışmasız gelmiş geçmiş en güçlü Jedi’lardan biridir. Birkaç saatlik eğitimden sonra, yüksek hızda uçarken bir torpidoyu metre çapındaki bir hedefe isabetli bir şekilde yönlendirmek için Force’u kullandı. Birkaç yıl sonra Luke, Darth Vader ile karşı karşıya geldi ve Sith Lord’a yıllardır verdiği en çetin savaşı verdi. Luke’un güçleri, Jedi yollarını geride bıraktıktan sonra bile hayatı boyunca artmaya devam etti.

Başlıca Beceri ve Yetenekleri:

Çok az eğitimle doğuştan gelen Force güçlerine erişti

Yeni bir Jedi Düzeni kurmaya ve yeni nesil Force kullanıcılarına ve direnişe ilham vermeye yardımcı oldu

Luke doğuştan yetenekli bir pilottu ve neredeyse hiçbir resmi eğitim almadan savaş gemilerine pilotluk yapma yeteneğine sahipti. En büyük başarısı aynı zamanda en anlamlısıdır. Bir öğretmen olarak başarısızlıklarına rağmen Luke, The Last Jedi’da umut uyandırma potansiyelini fark etti. Direniş’in umuda en çok ihtiyaç duyduğu anda, Kylo Ren’in gözünü korkutmak ve oyalamak için galaksi boyunca astral bir projeksiyon gönderdi. Luke’un yeğeni, eski akıl hocasının karşısında durduğuna o kadar inanmıştı ki, kahramanların burnunun dibinde kaçmasına izin verdi.

Ahsoka Tano

Ahsoka Tano, yalnızca Anakin Skywalker’ın çırağı olarak değil, askerlerini koruyan ve Jedi Düzeni’nin düşünce tarzını aşan yiğit bir savaşçı olarak da ün kazandı. Güçlerini dövüşlerine entegre etme konusunda özellikle ustaydı; Jar’Kai tarzında ikili silah kullandığı bilindiği düşünülürse bu zor bir görevdi.

Başlıca Beceri ve Yetenekleri:

Klon Savaşları’nın ön saflarında savaştı, bir Padawan olarak bile birliklere komuta etti.

Klon Savaşları’nın sona ermesinden çok sonra bile hayatta kalabilmek için hem Jedi’lar hem de yeni İmparatorluk tarafından yakalanmaktan kaçınıldı.

Ahsoka, iki ışın kılıcı konusunda o kadar iyi eğitilmişti ki, aynı anda hem Vader’ı hem de Sidious’u savuşturmayı başardı. Ayrıca gençken dört kollu General Grievous’u tek başına ele geçirdi ve hayatta kaldı. Bir yetişkin olarak, birden fazla sorgulayıcıyı aynı anda kolaylıkla alt edebildi ve istediği zaman önsezileri ve vizyonları deneyimlemek için Güç ile yeterince uyumlu hale geldi.

Yoda

Saf Güç güçleri açısından, Star Wars kanonundaki hiç kimse Usta Yoda ile eşleşmeye yaklaşamaz. Birçok nesil Jedi ustasına eğitim verecek kadar uzun yaşayan Yoda, düşüşünden yüzyıllar önce Jedi Düzeni’nin lideriydi. Yaşlılığında bile Force’a karşı güçlü olan Yoda, Force telekinezi izleyicilerinin şimdiye kadar gördüğü ilk büyük Force kullanımlarından birinde parmağını sallayarak koskoca bir yıldız gemisini kaldırdı.

Başlıca Beceri ve Yetenekleri:

Sayısız Jedi yetiştirdi ve Jedi Düzeni’nin yüzyıllar boyunca gelişmesine yardımcı oldu.

Ölümünden sonra bile öğrencilerine akıl hocalığı yapmaya devam etmek için Güç’e katıldı.

Ölümünün ve ardından bir Force hayaleti olarak dirilişinin ardından, Yoda’nın Force ile kesin bir hedefe yıldırım düşmesini çağırabilecek kadar güçlü bir bağı vardı. Yoda, küçük fiziksel yapısını telafi etmek için pek çok takla ve akrobasi içeren benzersiz bir dövüş stili sergileyen bir ışın kılıcıyla da beceriksiz değildi.

Darth Vader / Anakin Skywalker

Çok az Star Wars karakteri, Seçilmiş Kişi Anakin Skywalkerla boy ölçüşebilir. Aldığı yenilgilere rağmen – kolunu Kont Dooku’ya, vücudunun geri kalanını Obi-Wan’a ve hemen hemen her şeyi Palpatine’in entrikalarına kaptırdı – Vader daha önce imkansız olduğuna inanılan birçok başarıyı başardı. Darth Vader, Jedi Tasfiyesi’ne öncülük etti ve eski düzeni neredeyse tek başına yok etti.

Başlıca Beceri ve Yetenekleri:

Klon Savaşları sırasında güçlü bir komutan, pilot ve asker olarak Cumhuriyet için savaştı

Dengeyi Force’a getirmeye çalışmak için son anlarında efendisine karşı çıktı.

Ancak Anakin Skywalker, Vader olmadan önce Klon Savaşlarında güçlü ve saygın bir Cumhuriyet generaliydi. Anakin, Tattooine’de köle bir çocuk olarak mütevazi bir başlangıç ​​yaptı ve galaksideki en güçlü ve önemli insanlardan biri haline geldi.

Rey Skywalker

Star Wars Devam Üçlemesi’nin kahramanı, görünüşte mütevazi başlangıçlardan olağanüstü güçlü bir Force kullanıcısı olarak Anakin ve Luke Skywalker’a katılıyor. Rey, Direniş ile ilk büyük gezilerinden birinde Kylo Ren ile baş başa gitti ve onu yaralı durumunda kaçmaya yetecek kadar uzun süre tutmayı başardı.

Başlıca Beceri ve Yetenekleri:

Darth Sidious’u yenmek için önceki tüm Jedi’ların kolektif gücünü kanalize etti

Zihin araştırmalarına direnmede, nesneleri kaldırmada ve Jedi zihin oyunlarında yetenekli.

Güç kullanımı konusunda doğuştan gelen bir yetenek gösterdi.

Rey, özellikle yeteneklerini daha da geliştirdikten sonra, Direniş’in Birinci Düzen’e karşı son hamlelerinde etkili oldu. Palpatine hanedanındaki yeri, onu tüm zamanların en büyük Force kullanıcıları arasına sokuyor ve bu miras kalan gücü Luke ve Leia gibi büyük güç kullanıcılarının yardımıyla geliştirdi.

Darth Revan

Darth Revan, Star Wars: Knights of the Old Republic’in kahramanıdır. Revan’ın hikayesinin büyük bir kısmı artık Efsanelere indirgenmiştir ve mevcut kanondaki varlıkları büyük ölçüde bir muammadır. Legends’ta Revan ve çırağı Darth Malak, Mandalor Savaşları’ndan sonra ortadan kaybolan ve muazzam bir güçle geri dönen ve gözlerini yeni bir Sith İmparatorluğu’na dikmiş Jedi’lardı.

Başlıca Beceri ve Yetenekleri:

Savaşta Jedi, Sith ve Mandalorianlara karşı savaştı

Son derece iyi bilenmiş öngörüsel Force yetenekleri

Savaş alanı taktik hüneriyle Mandalor Savaşlarını kazanmakla tanınır.

Başardılar ama Malak daha fazlasını istedi. Efendisi Revan’ı devirdi ve yeni Sith İmparatoru oldu. Revan hayatta kaldı ama hafızalarını kaybetti. Revan daha sonra Malak’ı devirmek için geri dönecek ve oyuncunun seçimine bağlı olarak Jedi Düzeni’ni canlandırmaya veya bir kez daha Sith Lordu olmaya çalışacaktı.