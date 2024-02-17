Star Wars Hayranlarına Müjde: Yeni Mandalorian Oyunu Geliyor – 17 Şubat 2024

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Birinci şahıs kameralı bir Mandalorian oyunu geliştirildiği dün itibariyle oyun sektörüne bomba gibi düştü. Respawn Entertainment tarafından geliştirildiği belirtilen oyun Insider Gaming haberi sonrasında gamerların birinci gündem maddesi oldu. Mandalorian temalı Star Wars oyunu olarak da tanımlanabilecek yapımın ne zaman piyasaya çıkacağı ise henüz bilinmiyor. Yeni Mandalorian oyunu hakkında detaylara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

Star Wars Hayranlarına Müjde: Yeni Mandalorian Oyunu Geliyor!

Oyun sektörü ile ilgili olarak yayın yapan yabancı basına düşen haberlere göre, birinci şahıs kameralı bir Mandalorian oyunu geliştirildiği belirtiliyor. Kaynaklara göre oyun, oyuncunun Galaktik İmparatorluğun galaksiye hakim olduğu dönemde geçen bir Mandalor ödül avcısının (kim olduğu belli değil) kontrolünü ele geçirmesini sağlayacak. Bir ödül avcısı olarak nakit ödüller için ölü ya da diri ödülleri yakalamak oyuncunun görevi olacak.

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Yeni Star Wars oyununda oyunu geliştirenlere göre; “hareketlilik” ve “tarz” odak nokta olacak. Oyun, “çok hızlı” olarak tanımlanıyor ve bu tarzda oynayan oyuncuları ödüllendirecek; örneğin, oyuncunun sağlığı esas olarak birbirini takip eden öldürmelere bağlı olarak yenilenecek.

Oyunun açık bir dünya olmayacağı ve Star Wars evrenindeki birçok farklı gezegende geçen doğrusal seviyelerin olacağı da gelen diğer bilgiler arasında yer alıyor. Oyunun çok oyunculu bir deneyime sahip olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Yeni Mandalorian Temalı Star Wars Oyunu Ne Zaman Çıkacak, 2024 Yılına Yetişir Mi?

Star Wars hayranlarını son derce mutlu eden gelişme sonrasında oyunun çıkış tarihi de merak edilmeye başlandı. Oyunun ne zaman çıkacağı henüz belli değil. Bununla birlikte, 2024 yılında çıkmayacağı ise kesin. En erken 2025 yılının ortasında çıkması beklenen oyunun, 2026 yılına da kalabileceği belirtiliyor. Bu bilgiler “sızıntı” niteliğinde olduğu için, herhangi bir kesinlik arz etmediğini de belirtmekte fayda var.

Oyuncular Ne Dedi?

Mandalorian temalı Star Wars oyunu geliştirildiğine dair bilgilerin kamuoyuna yansımasının ardından, gamerlar da şahsi sosyal medya hesaplarından konu hakkında görüşlerini dile getirmeye başladılar. Star Wars tutkunlarının konu hakkındaki görüşlerinden bazıları şu şekilde:

“Ne zaman çıkacağı ile ilgili olarak bilgi olmaması normal. Kaliteli bir oyun gelsin de, 3-5 ay geç gelse de olur. Ortalama bir oyun olarak 2025 yılında çıkış yapacağına, üst düzey bir yapım olarak 2026 yılında çıkmasını tercih ederim.”

“Uyarlama oyunlara biraz ara verilse iyi olur gibi geliyor bana. Biraz daha orijinal yapımlar ile karşılaşmaya hakkımız var gibi düşünüyorum. Bununla birlikte, madem yapıyorlar, bari; Titanfall tarzı mekaniklere sahip bir şey gelir umarım da severek oynarız biz de.”

“Bu kadar görkemli bir kostümü varken üçüncü şahıs kullanmamak garip bir seçim olmuş. Birinci şahıs olsa bile arada bir 3üncü şahıs bölümleri de olacaktır diye düşünüyorum. Ya da dış ögelere çok önem verecekler.”

“Görüntüsüyle özdeşleşmiş bir karakteri hiç göstermeden oynatmak mı? Kulağa çok saçma geliyor doğrusu. FPS sevdasından neden vazgeçilmediğini de anlayabilmiş değilim doğrusu. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya süreç sonunda…”