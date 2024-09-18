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Star Wars Jedi ilk oyunu 2019 yılında oyun severlere sunulmuştu. Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan yapım, oyun dünyasında büyük bir popülarite yakaladı. Serinin ikinci oyunu 2023 yılında piyasaya sürüldü ve şimdi de Star Wars Jedi final oyunu geliyor. EA’nın yaptığı açıklamaya göre muhteşem bir final olacak.

Star Wars Jedi Final Oyunu Geliyor!

Electronic Arts’ın en sevilen yapımlarından biri olan Star Wars Jedi final oyunu ile oyun dünyasını sallamaya geliyor. Yayıncı EA yaptığı açıklamada serinin son oyununun efsane olacağını belirtti. Serinin ilk iki oyunu Respawn Entertainment tarafından geliştirildi ve son oyun da yine Respawn Entertainment imzalı olacak.

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Star Wars Jedi serisinin ilk oyunu olan Star Wars Jedi: Fallen Order 2019 yılında oyun severlere sunuldu. Fallen Order eleştirmenlerden ve oyunculardan oldukça iyi puanlar aldı ve 10 milyonu aşkın kopya sattı. İlk oyun Fallen Order’ın başarısının ardından 2023 yılında serinin ikinci oyunu olan Star Wars Jedi: Survivor yayınlandı. EA ilk oyundaki başarısını burada da gösterdi ve Survivor oyun dünyasının en popüler aksiyon macera oyunları arasına katıldı.

Şimdi ise Electronic Arts seriyi muhteşem bir oyunla sonlandırmayı planlıyor. Yeni yapımın oyuncuları heyecanlandırdığını söylesek yanlış olmaz zira oyun tutkunları için üçleme tamamlamak oldukça keyiflidir. Star Wars Jedi’nin son oyununun adının henüz belli olmadığını ve oyunda Cal Kestis yani serinin baş karakterinin yer alacağını aktaralım.

Final Oyunu Ne Zaman Yayınlanacak?

Star Wars Jedi serisinin ilk 2 oyunu Stig Asmussen tarafından yönetilmişti. Aslında Asmussen bu seriyi üçleme olarak kendi tamamlamak istiyordu ancak geliştirici stüdyo Respawn Entertainment’tan ayrıldı ve kendi stüdyosunu kurdu. Yani dolayısıyla final oyununa başka bir yönetmen imza atabilir.

Star Wars Jedi final oyununun ne zaman çıkacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Oyun, piyasaya sürülmesi beklenen konsolların çıkışından önce yayınlanırsa PlayStation 5, Xbox Series X – S ve PC platformlarında yayınlanabilir. Ancak final oyunu, yeni nesil konsollar çıktıktan sonra piyasaya sürülürse, eski nesil konsollara gelmeyebilir. Tüm bunların netliğe kavuşması için biraz daha zamana ihtiyaç var diyebiliriz.