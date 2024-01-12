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Star Wars Jedi: Survivor 2024'ün ilk yamasını yayınladı. Electronic Arts tarafından yayınlanan oyunun 8. yaması pek çok yenilik içeriyor.

Star Wars Jedi: Survivor 2024’ün ilk yamasını yayınladı. Oyunun sekizinci yaması olan bu yenilikler paketinde, ses gönderme işlevi, kontrast modunun artırılması, ağır çekim özellikleri gibi özellikler yer almakta. 8 yama ile Electronic Arts, oyuncuların daha iyi bir Star Wars Jedi: Survivor deneyimi yaşamalarını sağlamaya çalışıyor ve oyundan aldıkları keyfi artırmayı amaçlıyor.

Star Wars Jedi: Survivor 2024’ün İlk Yamasını Yayınladı

Star Wars Jedi: Survivor sekizinci yaması oyun severlerin oyun deneyimini artırmasını hedefleyen pek çok yeniliği barındırıyor. Yüksek kontrast modu, ağır çekim özellikleri, ses ayarlarında gerçekleştirilen birkaç yeniliğin de aralarında bulunduğu pek çok özellik oyuna eklendi.

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından 2023 Nisan ayında yayınlanan Star Wars Jedi: Survivor, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox X ve S Serisi, Xbox One ve Microsoft Windows platformlarında oynanabilmekte. Star Wars Jedi: Fallen Order’ın devam oyunu olarak nitelendirilen yapım, en popüler oyunlar arasında yerini aldı.

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Star Wars Jedi: Survivor piyasaya çıktığından bu yana pek çok kez yama yayınladı. Oyunun 8. yaması ile de pek çok özellik oyuna eklendi. Bahse konu yama ile gelen yüksek kontrast modu, grafiklerin doygunluğunun artırılıp azaltılmasında etkilidir. Bu sayede oyuncular renkleri daha etkin bir biçimde kullanabilecekler.

Star Wars Jedi: Survivor 8. Yaması Ağır Çekim Özelliği İlgi Çekti

Star Wars Jedi: Survivor sekizinci yaması kapsamında yer alan ses gönderme özelliği, oyundaki nesnelere ve etkileşimli varlıklara oyuncunun ping atarak yankı oluşturulmasını sağlamasında yardımcı olmaktadır. Bu da oyundan alınan keyfi ve aynı zamanda da performansı artırmaktadır.

Sekizinci yama ile gelen en güzel yeniliklerden biri de ağır çekim özelliği. Bu özellik sayesinde oyuncu, belirlenen yüzdelik dilimler arasında kendi ağır çekim değerini ayarlayabilecek. Ağır çekim değerleri yüzde 30, yüzde 50 ve yüzde 75 şeklinde belirlenmiş durumda. Bununla birlikte söz konusu özellik; kısa yol menüsüne eklenmiş ve farklı değerlerdeki ağır çekim seçeneklerini oyunculara sunuyor.

Star Wars Jedi: Survivor’nin 2024 yılında yayınlan ilk yaması oyun oynarken alınan keyfi artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda oyuncular, daha kişiselleştirilmiş ve etkileşimleri de daha yüksek bir şekilde oynayabiliyorlar.