Star Wars Jedi: Survivor – çıkış tarihi ve tüm bilgiler

Star Wars Jedi: Fallen Order, çok çok uzaklardaki bir galakside geçen eleştirmenlerce en çok beğenilen oyunlar arasında yer alıyor. Oyuncular, İmparator Palpatine’in hepsinin katledilmesi emrini vermesiyle ünlü Jedi Düzeni’ni başlatma yolculuğunda Cameron Monaghan’ın canlandırdığı Cal Kestis’i takip etti.

EA, Respawn ve Lucasfilm Games’teki geliştiriciler, hayranlara Star Wars Jedi: Survivor için harika iki trailer hazırladı bile. Serinin devamı niteliğindeki oyun, epik yeni bir Star Wars hikayesi vaat ediyor. Karanlık, gizemli ve tehditkar tonlar, yönetmen Stig Asmussen’in iletmeyi umduğu şeydi ve Fallen Order devam filminin habercisiydi. İşte Star Wars Jedi: Survivor hakkında bildiğimiz her şey.

Çıkış Tarihi

Star Wars Jedi: Survivor 28 Nisan 2023’te çıkacak.

Platformlar

Star Wars Jedi: Survivor, Xbox Series X|S, PlayStation 5 ve PC’de mevcut olacak.

Geliştiriciler, son nesil sistemlerden henüz bahsetmedi.

Fragmanlar

Star Wars Jedi: Survivor’ın resmi teaser fragmanı 27 Mayıs 2022’de yayınlandı. Resmi oyun mekaniği, yeni sürümler ve genel olay örgüsü hakkında pek bir şey söylemese de, 90 saniyelik klibe dayanarak birkaç şeyi doğrulayabiliriz.

Cal Kestis, güvenilir droid arkadaşı BD-1 ile birlikte Star Wars Jedi: Survivor’da geri dönüyor. Işın kılıcı İmparatorluğun ellerine düşer ve belki de sonlara doğru bacta tankında gördüğümüz adamdan yardım istemek zorunda kalır. Sonunda akılda kalan bir soru var: “Bir sonraki hamlen ne Jedi?”

Game Awards 2022’de gösterilen resmi açıklama fragmanı, Cal Kestis’in kendisini nasıl “İmparatorluğun en çok arananı” haline getirdiğine daha yakından bakmamızı sağladı. Kestis hala İmparatorluk ile savaşıyor ama güçlenmeye devam ediyor. Kestis’in dev canavarları, Stormtrooper’ları ve yetenekli savaşçıları katlettiği bir montajın üzerine, “Savaştığımız sürece umut hayatta kalır,” diyor. Kesin olan bir şey var ki, Survivor önceki oyundan çok daha karanlık olacak.

Ön Sipariş

Star Wars Jedi: Survivor için ön siparişler artık EA Games aracılığıyla yayında. Şu anda iki sürüm mevcut:

Standart Sürüm

Temel Oyun

Ön sipariş bonusu “Jedi Survival” kozmetik paketi

Delüks versiyon

Temel Oyun

Jedi Survival kozmetik paketi

Yeni Kahraman kozmetik paketi

Galaktik Kahraman kozmetik paketi