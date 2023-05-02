Star Wars Jedi: Survivor finali açıklandı: Cal, Cere ve Bode’a ne olacak?

Respawn Entertainment’ın Star Wars Jedi: Survivor’ı nihayet 28 Nisan’da yayınlandı ve Reign of the Empire döneminde Jedi Şövalyesi Cal Kestis’in hikayesini devam ettiriyor. Star Wars Jedi: Fallen Order ise Kal, akıl hocası Cere, Nightsister Merrin ve Mantis pilotu Greez’in üzerinde güce duyarlı çocukların konumlarının bulunduğu bir Holocron’u yok etmesiyle sona erdi. S

tar Wars Jedi: Survivor, o oyundaki olaylardan beş yıl sonra Cal’i, İmparatorluğa karşı verdiği mücadeleyle refahını dengelemeye çalışırken ve Yüksek Cumhuriyet ve gizemli bir gezegenle bağlantılı yeni bir tehdidi ortaya çıkarırken takip ediyor.

Star Wars Jedi: Survivor uzun bir macera çünkü epeyce dönüşlü bir hikayeyi deneyimlemek 20 saatten fazla sürüyor. İster oyunu bitirdiğiniz için bir özet arıyor olun, ister Cal Kestis’in maceralarının nasıl devam ettiğini öğrenmek isteyin, bu Star Wars Jedi: Survivor’da neler olup bittiğinin ve her şeyin kasvetli bir sonla nasıl birleştiğinin bir özetini okuyacaksınız.

Star Wars Jedi: Survivor nasıl başlıyor?

Star Wars Jedi: Survivor, Coruscant’ta yakalanmış Cal Kestis ile başlıyor. Başlangıçta Utapau’lu bir senatörün gözetimine teslim ediliyor gibi görünse de, bunun Cal’ın ilk oyundaki Mantis ekibi dağıldığından beri birlikte koştuğu yeni bir ekiple yapılan ayrıntılı bir soygunun parçası olduğu ortaya çıktı. Bu görev sırasında Cal, Cal’a kızı Kata’yı İmparatorluktan korumak için savaştığını söyleyen Bode Akuna ile tanışıyor.

Sonunda Utapau’lu senatörün hasarlı gemisinin izini sürmeyi başardılar ve her şey yolunda gidiyor gibi görünüyor. Ne yazık ki, bir İmparatorluk Ekibi tarafından pusuya düşürülüyorlar. Cal, Dokuzuncu Kız Kardeşi öldürüyor ve Mantis’te kaçıyor, ancak kendisi ve Bode dışındaki herkes öldürülüyor ve Mantis ağır hasar görüyor. Başka seçeneği kalmadan, Greez’in şu anda yaşadığı Koboh gezegenine uçuyor ve gezegene çarparak iniyor.

Cal, Rayvis adlı güçlü bir Gen’Dai liderliğindeki Bedlam Baskıncılarından bazılarıyla savaştıktan sonra, Greez ile yeniden bir araya geliyor. Greez, Cal’ı yerleşmeye teşvik ederken, Cal bunu reddediyor ve Greez’s Saloon’un altındaki mağaralarda bir parça teknoloji arıyor. Bunu yaparken, Yüksek Cumhuriyet döneminden eski bir harabe keşfediyor ve Yüksek Cumhuriyet döneminde Santari Khri adlı bir Jedi Şövalyesi tarafından onu bulmak için bir göreve gönderilen ZN-A4 (veya Zee) adlı bir droidi serbest bırakıyor.

Cal bunu araştırır ve Santari Khri ile Dagan Gera adlı bir Jedi’ın, yeni bir Jedi üssü inşa etmek istedikleri tehlikeli Koboh Abyss‘in ötesinde gizli bir gezegen olan Tanalorr’u bulduğunu öğreniyor. Cal, Dagan’ı Bacta Tankından kurtarmaya karar veriyor, ancak Jedi’ların düşüşünü öğrendikten sonra, kendisine bir ömür borcu olan Rayvis’in yardımıyla Tanalorr’u geri alma konusunda kararlı olan Cal’a hemen ihanet ediyor. Şimdi Cal, Bode ve Greez, Dagan’ı durdurmayı ve potansiyel olarak Tanalorr’u kendileri için güvenli bir sığınak olarak talep etmeyi görev ediniyor.

Dagan Gera’yı durdurma arayışı

Bu karşılaşmanın ardından Cal’ı Koboh’ta bulan Cal, Greez ve Bode, Tanalorr’u aramaya ve orayı birlikte yeni evleri yapmaya karar veriyor. Tanalorr hakkında mevcut herhangi bir bilgiyi arayan grup, Cal’ın akıl hocası Cere Junda’nın Jedi Arşivlerini yeniden inşa etmek ve güce duyarlı insanları İmparatorluktan koruyan Gizli Yol’u desteklemek için Jedi Ustası Edo Cordova ile birlikte çalıştığı Jedha’ya gitmeye karar veriyor.

Bir kum fırtınası nedeniyle üsten uzağa inmek zorunda kalıyorlar ve Cal, galaksiyi kendi şartlarına göre keşfedebilmek için Mantis ekibinden ayrılan, Cal’ın hisler beslediği bir Nightsister olan Merrin ile yeniden bir araya geliyor. Cal, bir mağarada fırtınadan çıktıktan sonra Cere ve Edo ile yeniden bir araya geliyor. Tanalorr hakkında fazla bilgileri olmasa da Edo, onları Tanalorr’a götürebilecek cihazları aramak için Koboh’a ve onun Parçalanmış Ay’ına geri gönderiyor.

Cal, gezegende ve onun Parçalanmış Ayında hasarlı bir cihaz buluyor ve Dagan’ın, Tanalorr’a yerleşmemeye karar verdikten sonra Jedi Düzeni’ne ihanet ettiğini öğreniyor. Cal bunları Jedha’ya geri getiriyor, ancak Merrin’in İmparatorluk tarafından saldırıya uğrayan bir Gizli Yol güvenli evini kurtarmasına yardım etmek için dikkati dağılıyor.

Cere’nin üssüne döndüklerinde, cihazların kendilerini Koboh Uçurumu’ndan geçirebilecek pusulalar olduğunu öğreniyorlar. Santari Khri, Dagan’ın ihanetinin ardından iki pusulayı yok ederken, bir pusulanın kaldığını görüyorlar ve aramaya başıyorlar. Merrin’in o zamandan beri yeniden katıldığı Mantis ekibi Koboh’a döndüklerinde Zee’nin kaçırıldığını buluyor. Cal, Dagan’la başka bir kavgadan sonra droidi kurtarıyor ve ardından Parçalanmış Ay’da Rayvis’i durdurmak zorunda kalıyor.

Cal, Dagan’a bir ömür borcu olduğunu öğrenerek orada Rayvis ile savaşıyor. Rayvis’i yendikten sonra Cal’a, Dagan’ın Koboh dağlarındaki bir gözlemevinde son pusulayı aldığını söylüyor. Sonra onurlu bir ölüm için yalvarıyor, bu yüzden Cal, Rayvis’i öldürüyor. Bundan sonra Bode ve Cal, Empire ve Bedlam Raiders’ın birbirleriyle büyük bir mücadele içinde olduğu bu gözlemevine saldırıyor. Sonunda, galaksiyi onunla birlikte ele geçirmeden önce Tanalorr’daki görüntüsünde yeni bir Jedi Düzeni’ni yeniden inşa etme konusundaki gerçek amacını ortaya koyan Dagan’a giden yolda savaşıyorlar.

Zorlu bir dövüşün ardından Cal ve Bode, düşmüş Jedi’ları yenip öldürüyor. Mürettebat son pusulayla Cidde’ye dönerken her şey yolunda görünüyor. Ancak Bode, Cal’in Tanalorr’u yalnızca kendisi, Merrin, Greez, Bode ve Kata için bir sığınak değil, Gizli Yol için bir sığınak yapmak istediğini öğrendiğinden beri giderek daha huzursuz görünüyor. Edo Cordova son pusulayı onarıyor ve mürettebat o geceyi kutlar ve Cal, karşılık veren Merrin’e duygularını itiraf ediyor.

Ertesi gün, Jedha üssüne yapılan bir İmparatorluk saldırısıyla kesintiye uğruyorlar ve gruba ihanet eden Bode tarafından daha da şok oluyorlar. Edo, Bode ile mantık yürütmeye çalışıyor, ancak Bode onu öldürüyor ve kaçıyor. Bu, Star Wars Jedi: Survivor’ın planının son aşamasını başlatıyor. Bode, bu oyunun gerçek kötü adamı.

Star Wars Jedi: Survivor’ın sonu

Bode, Cal’a ihanet edip Edo Cordova’yı öldürdükten sonra, Jedha üssüne büyük bir İmparatorluk saldırısı başlarken, Cal hızla onu bir speeder ile takip ediyor. Cal, Bode’un artık İmparatorluk için çalışan eski bir Jedi olduğunu öğreniyor. Cal yenilir ama gözaltına alınmıyor. Oyun daha sonra oyuncuların Cere’yi Jedha’yı savunurken ve saldırıyı kendisi yöneten Darth Vader ile savaşırken geçici olarak kontrol etmesine izin veriyor. Cere yiğitçe savaşırken, sonunda Darth Vader tarafından öldürülüyor.

Elbette Cal, Bode’nin ihaneti ve Edo ile Cere’nin ölümüyle sarsılıyor, ancak Bode’u bir yer belirleyici işaretle Nova Garon’daki İmparatorluk Güvenlik Bürosu üssüne kadar takip ediyor. Cal, burada İmparatorluk Güçlerini kasıp kavururken, Bode’un Klon Savaşları sırasında Jedi Düzeni için casuslukta çalıştığını, ancak onu izleyip karısını öldürdükten sonra kızını korumak için İmparatorluk için çalıştığını öğreniyor. Bode, tüm zaman boyunca İmparatorluk için bir köstebek olmuştu ve Cal, Gizli Yol için Tanalorr’u kullanacağını açıkladığında nihayetinde onlara olan bağlılığını onayladı.

Nova Garon’da Cal, Kata ile şahsen tanıştığı Bode’nin yaşam alanına gitmeyi başarıyor. Birbirlerine karşı arkadaş canlısı olsalar da, ancak Bode geri dönüyor ve Kata ile birlikte kaçıyor ve Cal’ın öfkeyle üssü yok etmesini planlıyor. Cal, Bode’u kovalarken Karanlık Tarafa yenik düşmeye başlıyor, ancak Merrin onun tamamen dönmesini engelliyor. Bode kaçıyor, ancak Mantis Ekibi, Tanalorr’a giden bir yolu açmak için Koboh’daki dizileri de hizalayabileceklerini öğreniyor.

Zee’nin yardımıyla Uçurum’da bir açıklık yaratıyorlar ve Greez, Mantis’i yok etmeden oradan uçuyor. Bode ile yüzleşmeye hazır olarak Tanalorr’a iniyorlar. Yine de bu kavgaya giderken Merrin ve Cal, Kata’nın her ikisinin de sahip olduğu gibi ailelerini tamamen kaybetmesini istemedikleri için Bode ile denemeyi ve mantık yürütmeyi kabul ediyor. Onları Bode’a getiren Kata’yı buluyorlar. Bode ile mantık yürütmeye çalışırken, onun çok ileri gittiği açık ve Cal ile savaşmaya başlıyor.

Görünüşe göre Cal, bir kavgadan sonra zirveye çıkıyor ve Bode’a teslim olması için yalvarıyor, ancak Bode bu fırsatı karşı saldırı yapmak için kullanıyor ve bu süreçte Kata, Merrin ve BD-1’e zarar veriyor. Başka seçeneği kalmayan Cal, Bode’a karşı üstünlük sağlamak için geçici olarak Karanlık Tarafı kucaklar ve Bode’un daha önce birlikte maceralarında ona verdiği bir patlayıcıyla onu öldürüyor. Cal ve Merrin, travmalarını Kata’ya geçirdiklerini ve artık bununla ilgilenmeleri gerektiğini fark ederek Kata’yı yedekte alarak Mantis’e doğru geri dönüyor.

Ekip ayrılmadan önce Edo Cordova, Cere Junda ve Bode Akuna için geleneksel bir Jedi cenazesi düzenliyor ve Cal, yalnızca közleri ve ışın kılıçları kalana kadar yanlarından ayrılmıyo. Bundan sonra oyun sonrası başlıyor ve Cal, Cere’nin onuruna Tanalorr’u Gizli Yol için bir sığınak yapma niyetini dile getiriyor. Oyunun ana hikayesinin sonu bu. Cal, Merrin, Greez, Kata ve BD-1 sonuna kadar gelir, ancak Cere, Dagan ve Bode hayatta kalamıyor.

Star Wars Jedi: Survivor şu anda PC, PS5 ve Xbox Series X/S için mevcut.