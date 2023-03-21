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Star Wars Jedi: Survivor Yeni Fragmanını Yayınladı!

28 Nisan'da tüm yeni nesil konsollar ve PC platformunda çıkış yapacak olan Star Wars Jedi: Survivor yeni oyun fragmanına göz atalım.

Mustafa

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Star Wars Jedi Survivor

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Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden birine sahip olan Star Wars serisini bilmeyen yoktur. Özellikle oyunları yanında filmleri ile birçok ödül alanında oldukça büyük başarı sağlamıştır. Yapımcı şirket bunun yanında oyun piyasasında adından söz ettirmek için Star Wars oyunlarına odaklanmış durumda bugünkü yazımızda sizlere Star Wars Jedi: Survivor yeni oyun fragmanına göz atacağız.

Şirket ilk olarak 2019 yılında piyasaya sürülen Star Wars Jedi: Fallen Order, ile oldukça güzel başarı ederek oyuncu kitlesini memnun etmişti. Devamında oyunun merakla beklenen devamı niteliğinde yapımı da geçtiğimiz mayıs ayında çıkarılmıştı.

Oyun içi grafiklere göz attığımızda ise özellikle fragmanda da izleyeceksiniz oldukça güzel aksiyon sahneleri ve sürükleyici dövüş sahneleri yer alıyor.

Son olarak oyunun çıkış tarihi hakkında açıklama yapan şirket 28 Nisan’da tüm yeni nesil konsollar ve PC için yayınlanacak.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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