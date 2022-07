Star Wars Knights of the Old Republic’in Çıkışı Ertelendi!

Star Wars Knights of the Old Republic‘in çıkışının süresiz olarak ertelendiği ortaya çıktı. Bir rapora göre, projenin arkasındaki stüdyo Aspyr Media, birkaç önemli isim projeden ayrıldıktan sonra projenin nasıl devam edeceğini bulmaya çalışıyor.

Aspyr’den iki stüdyo başkanı, bu ay boyunca çalışanlara, stüdyo yeni sözleşmeler ve geliştirme çalışmaları ararken oyunun erteleneceğini söyledi. Geçen ayın sonunda 30 Haziran’da Aspyr’ın oyun için Lucasfilm ve Sony’yi gösterecek bir demoyu bitirmeyi başardığı da ortaya çıkmıştı.

Aspyr’ın Star Wars Knights of the Old Republic’i bu yılın sonunda piyasaya sürmeyi amaçladığı ortaya çıktı. Ancak bu artık gerçekçi bir hedef olmayabilir. Bazı geliştiricilere göre, 2025 daha gerçekçi bir tarih.

Geliştirici Sabre Interactive,başlangıçta yalnızca dış kaynak kullanımı işini üstlendikten sonra Mayıs ayında projeye resmi olarak atladı. Şimdi Aspyr’deki bazı personeller, Sabre’nin tamamen devralacağını söylüyor.