Star Wars Outlaws Fragmanı Yayınlandı, Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

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Massive Entertainment tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanacak olan sevilen seri Star Wars’un yeni oyunu Star Wars Outlaws 30 Ağustos 2024 tarihinde oyuncuya sunulacak. Heyecanlı bekleyiş sürerken aksiyon macera oyunu Star Wars Outlaws fragmanı yayınlandı ve sistem gereksinimleri açıklandı. İşte Star Wars Outlaws hakkına ortaya çıkan yeni detaylar…

Star Wars Outlaws Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Ubisoft tarafından yayınlanacak olan açık dünya aksiyon ve macera oyunu Star Wars Outlaws 30 Ağustos’ta piyasaya sürülecek. Oyunun birkaç günlük erken erişim süreci olacak ve erken erişim döneminde bazı hediyeler oyun severlere sunulacak. Bu kapsamda Starship’iniz The Trailblazer için ve Speeder için kozmetik paketleri hediye edilecek.

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Star Wars Outlaws; PlayStation 5, Xbox X ve S Series oyun konsolları ve PC için yayınlanacak. Oyunu PC’de deneyimlemek isteyenler için de minimumdan maksimuma kadar PC sistem gereksinimleri de belli oldu. Star Wars Outlaws’ı oynamak için PC’nin sahip olması gereken nitelikler aşağıdaki gibi listelenebilir:

Minimum PC Sistem Gereksinimleri

Grafikler: Düşük ayalarda 1080p/ 30fps

CPU: Intel i7-8700K ya da Ryzen 5 3600

GPU: GeForce GTX 1660 6 GB ya da RX 5600 XT 6 GB ya da Intel Arc A750

RAM: Çift kanal 16 GB

Depolama alanı: 65 GB

Önerilen Star Wars Outlaws PC Sistem Gereksinimleri

Grafikler: Yüksek ayalarda 1080p/ 60fps

CPU: Intel i5-10400 ya da Ryzen 5 5600X

GPU: GeForce RTX 3060 8 GB ya da RX 6700 XT 12 GB

RAM: Çift kanal 16 GB

Depolama alanı: 65 GB

Yüksek Sistem Gereksinimleri

Grafikler: Yüksek ayalarda 1440p/ 60fps

CPU: Intel i5-11600K ya da Ryzen 7 5800X

GPU: GeForce RTX 5070 12GB ya da RX 6800 XT 16 GB

RAM: Çift kanal 16 GB

Depolama alanı: 65 GB

Star Wars Outlaws Ultra PC Sistem Gereksinimleri

Grafikler: Ultra ayarlarda 4K/ 60fps

CPU: Intel i7-12700K ya da Ryzen 7 5800X3D

GPU: GeForce RTX 4080 16 GB ya da RX 7900 XTX 24 GB

RAM: Çift kanal 16 GB

Depolama alanı: 65 GB

Star Wars Outlaws Fragmanı Yayınlandı

Star Wars Outlaws; Star Wars İmparatorun Dönüşü ve Star Wars Jedi’nin Dönüşü filmler arasındaki olay örgüsü sırasında geçen ilk açık dünya oyunu. Bu aksiyon macera oyununun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Star Wars Outlaws fragmanında görüldüğü üzere grafik bakımından oldukça üst seviye bir oyun geliyor. Nvidia RTX teknolojisini destekleyen bir yapıya sahip olan yapım yüksek çözünürlüklü grafikler ile tam bir görsel şölen sunuyor. Bunun yanı sıra yüksek FPS seviyesi ile gelen Star Wars Outlaws’un, oyun severlere muhteşem bir deneyim sunması bekleniyor.