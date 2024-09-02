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Star Wars Outlaws, Massive Entertainment tarafından geliştirilmiş ve Ubisoft tarafından 27 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanmış bir aksiyon macera oyunu olarak oyun severlerle buluştu. Tek oyunculu moda sahip olan bu aksiyon macera oyunu uzun zamandır heyecanla bekleniyordu. Ancak pek çok oyuncu beklediğini bulamadı. Star Wars Outlaws inceleme puanları ve yorumları belli oldu. İşte merakla beklenen yapım hakkındaki ilk izlenimler ve puanlar…

Star Wars Outlaws İnceleme Puanları ve Yorumları

PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, GeForce Now ve Microsoft Windows platformlarında piyasaya sunulan Star Wars Outlaws, En Çok Beklenen Oyun Ödülü’ne aday gösterildi. Oyun dünyasının büyük ilgisiyle çıkan Star Wars Outlaws, yeterli beğeniye ulaşmadı ve platformların ve oyunu deneyimleyenlerin verdikleri puanlar düşük kaldı.

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Hem platformların hem de kullanıcıların Star Wars Outlaws inceleme puanları aşağıdaki gibi gerçekleşti:

Metacritic: 76/100

Kullanıcı Puanı: 4,7/10

NME: 100/100

Gamers Heroes: 95/100

PSX Brazil: 90/100

Games Hub: 90/100

Hobby Consolas: 88/100

Atomix: 85/100

Player 2: 83/100

Guardian: 80/100

Gameliner: 80/100

MGG: 80/100

IGN Italia: 75/100

CD Action: 75/100

Gamer.go: 70/100

IGN: 70/100

VGames: 65/100

Hardcore Gamer: 50/100

Eurogamer: 40/100

Star Wars Outlaws Oyuncu Yorumları ve Puanları

Star Wars Outlaw’u deneyimleyen bazı oyun severlerin yorumları ve puanları aşağıdaki gibi listelenebilir:

– Bu oyun, oyunu oynamayan insanlardan aldığı nefreti hak etmiyor. Mükemmel mi hayır ama özellikle star wars hayranları için oynaması çok eğlenceli ve çekici bir oyun. – MrSpook – 10/10

– Franchise, Ubi’ye yönelik sert eleştirilerle ilgili olarak 10’luk bir gönüllülükle karşılanan yapıcı olmayan eleştirilere izin vermiyor. Her 16 saatte bir, FSR2’nin 40 fps’de keyifli bir oyunla karşılaşmadığı an araba tekniği için hedefimiz 7 veya 8’i buldu. FSR3 Yaması, Avatar’ın gelmesi için bir fırsattır. StarWars hayranıysanız, ortam çok güzel. Bir yıldız savaşları filminde, SOLO filminin ilham kaynağı! Clairement Aferin Massive Entertainement. – WillWilder972 – 10/10

– Tamamen göz atmaya değer, harika büyük bir açık dünya oyunu. İnceleme bombaları oyunu oynamayan kişilerden geliyor. Onları dinlemeyin ve oyunu alın. – Cagekkennelz – 10/10

– Oynanış gerçekten ****. Ama görseller, karakterler, müzikler harika. 7 konusunda cömertim ama SW’yi seviyorum. – Stgreylv – 7/10

– IGN, eleştirmen puanlarını kendi şubelerinden gelen incelemelerle doldurarak değiştiriyor. Görünüşe göre Metacritic, rottentomatos / imdb’nin haline geldiği gibi başka bir kurumsal tüp. Oyun her zamanki gibi Ubisoft jank’tır. göze hoş görünüyor ama bu sefer hangi AAA oyunu öyle değil ki? İçeriği boş, hatalı, düşman yapay zekası yok. Son 10 yılda herhangi bir Ubisoft oyunu oynadıysanız, bu yeniden görünümü de oynamışsınız demektir. – Deothor – 4/10

– Mülayim oynanış, genel hikaye ve cansız karakterler. Tek gerçek vurgu Darth Vader’dı. – ccc1515115 – 1/10

– Korkunç, korkunç bir şekilde çöp parası gaspını uyandırdı. Günümüz oyunlarının sorunu bu. Uyanık geliştiricilerin içeri girmesine izin verdiniz ve onlar her şeyi tamamen mahvettiler. Kanser gibiler ve bu oyunda da görülüyor. – TheItalian8188 – 0/10