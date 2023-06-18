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Star Wars Outlaws Oynanış Videosu Yayınlandı!

Star Wars Outlaws çıkış tarihine gelecek olursak, 2024 tarihinde Xbox Series X/S, PlayStation 5 ve Ubisoft Connect platformlarında oyuncular ile buluşacak.

Mustafa

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Star Wars Outlaws

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Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden biri olan Star Wars hem filmleri ile hem de oyunları ile oldukça adından söz ettiren yapımlara imza atmıştır. Bugünkü yazımızda sizlere Star Wars Outlaws oynanış videosuna göz atacağız.

İlk olarak oyunun konusunu sizlere kısaca özetleyelim; Oyun dünyasında yer alan Asiler, Jedi’lar arasında çıkan çatışmada hayatta kalmaya çalışan birilerini konu alan yeni bi tür Yıldız Savaşları hikâyesi anlatacak. Konu bakımından diğer Star Wars oyunlarına nazaran farklı bir içeriğe sahip olacak gibi duruyor.

Bunun yanında Star Wars oyunlarının ilk açık dünya modu olma özelliğini Star Wars Outlaws üstlenecek. Oyun içi mekaniklere baktığımız zaman grafik bakımından oldukça kaliteli bir oyun olarak karşımıza çıkmakta.

Son olarak Star Wars Outlaws çıkış tarihine gelecek olursak, 2024 tarihinde Xbox Series X/S, PlayStation 5 ve Ubisoft Connect platformlarında oyuncular ile buluşacak.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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