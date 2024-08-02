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Massive Entertainment tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanacak olan Star Wars Outlaws sistem gereksinimleri belli oldu. Heyecanla beklenen bu macera oyununu PC’de oynamak için minimum 65 GB boş alan ve 16 GB’lık bir RAM gerekmekte. İşte Ubisoft tarafından açıklanan PC özellikleri.

Star Wars Outlaws Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

Ubisoft’un heyecanla beklenen aksiyon macera ve nişancı oyunu Star Wars Outlaws 30 Ağustos 2024 tarihinde PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi ve Microsoft Windows için piyasaya sürülecek. The Game En Çok Beklenen Oyun Ödülü’ne aday gösterilen yapımın çıkışına oldukça az bir süre kaldı.

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Üst seviye oyunlar arasında bulunan Star Wars Outlaws’ın maddi zorluklar içerinde bulunan Ubisoft’a büyük gelir kaynağı olması beklenmekte. Şirketin oyundan elde etmeyi planladığı kazanç gerçekleşecek mi, yakında göreceğiz. Kısa bir zaman içinde oyuncuyla buluşacak olan oyunun Ubisoft tarafından duyurulan PC sistem gereksinimlerini içeriğimizde derledik. İşte en alt ve en üst seviyeye kadar gereken PC özellikleri.

Star Wars Outlaws Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11 (64 bit sürümler), DirectX 12

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 @ 3,6 GHz, Intel Core i7-8700K @ 3,70 GHz

Grafik kartı : NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 GB), AMD RX 5600XT (6 GB), Intel Arc A750 (8 GB, ReBAR açıkken)

: NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 GB), AMD RX 5600XT (6 GB), Intel Arc A750 (8 GB, ReBAR açıkken) RAM: 16 GB (çift kanal modu)

Depolama: 65 GB SSD

Çözünürlük: 1080P, 30 FPS, yükseltici kalite olarak ayarlanmış düşük grafik ön ayarı

Star Wars Outlaws Önerilen PC Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11 (64 bit sürümler), DirectX 12

İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X @ 3,7 GHz, Intel Core i5-10400 @ 2,9 GHz

Grafik kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 GB) ya da AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB)

ya da AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB) RAM: 16 GB (çift kanal modu)

Depolama: 65 GB SSD

Çözünürlük: 1080P, 60 FPS, yükseltici kalite olarak ayarlanmış yüksek grafik ön ayarı

Yüksek PC Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11 (64 bit sürümler), DirectX 12CPU

İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X @ 3,8 GHz ya da Intel Core i5-11600K @ 3,9 GHz

AMD Ryzen 7 5800X @ 3,8 GHz ya da Grafik kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 GB) / NVidia GeForce RTX 4070 (12GB) ya da AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB)

RAM: 6 GB (çift kanal modu)

Depolama: 65 GB SSD

Çözünürlük: 1440P, 60 FPS, yükseltici kalite olarak ayarlanmış yüksek grafik ön ayarı

Ultra Gereksinimler