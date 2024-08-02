Massive Entertainment tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanacak olan Star Wars Outlaws sistem gereksinimleri belli oldu. Heyecanla beklenen bu macera oyununu PC’de oynamak için minimum 65 GB boş alan ve 16 GB’lık bir RAM gerekmekte. İşte Ubisoft tarafından açıklanan PC özellikleri.
Star Wars Outlaws Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!
Ubisoft’un heyecanla beklenen aksiyon macera ve nişancı oyunu Star Wars Outlaws 30 Ağustos 2024 tarihinde PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi ve Microsoft Windows için piyasaya sürülecek. The Game En Çok Beklenen Oyun Ödülü’ne aday gösterilen yapımın çıkışına oldukça az bir süre kaldı.
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Üst seviye oyunlar arasında bulunan Star Wars Outlaws’ın maddi zorluklar içerinde bulunan Ubisoft’a büyük gelir kaynağı olması beklenmekte. Şirketin oyundan elde etmeyi planladığı kazanç gerçekleşecek mi, yakında göreceğiz. Kısa bir zaman içinde oyuncuyla buluşacak olan oyunun Ubisoft tarafından duyurulan PC sistem gereksinimlerini içeriğimizde derledik. İşte en alt ve en üst seviyeye kadar gereken PC özellikleri.
Star Wars Outlaws Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11 (64 bit sürümler), DirectX 12
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 @ 3,6 GHz, Intel Core i7-8700K @ 3,70 GHz
- Grafik kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 GB), AMD RX 5600XT (6 GB), Intel Arc A750 (8 GB, ReBAR açıkken)
- RAM: 16 GB (çift kanal modu)
- Depolama: 65 GB SSD
- Çözünürlük: 1080P, 30 FPS, yükseltici kalite olarak ayarlanmış düşük grafik ön ayarı
Star Wars Outlaws Önerilen PC Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11 (64 bit sürümler), DirectX 12
- İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X @ 3,7 GHz, Intel Core i5-10400 @ 2,9 GHz
- Grafik kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 GB) ya da AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB)
- RAM: 16 GB (çift kanal modu)
- Depolama: 65 GB SSD
- Çözünürlük: 1080P, 60 FPS, yükseltici kalite olarak ayarlanmış yüksek grafik ön ayarı
Yüksek PC Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11 (64 bit sürümler), DirectX 12CPU
- İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X @ 3,8 GHz ya da Intel Core i5-11600K @ 3,9 GHz
- Grafik kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 GB) / NVidia GeForce RTX 4070 (12GB) ya da AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB)
- RAM: 6 GB (çift kanal modu)
- Depolama: 65 GB SSD
- Çözünürlük: 1440P, 60 FPS, yükseltici kalite olarak ayarlanmış yüksek grafik ön ayarı
Ultra Gereksinimler
- İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11 (64 bit sürümler), DirectX 12
- İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X3D @ 3,4 GHz ya da Intel Core i7-12700K @ 3,8 GHz
- Grafik kartı: NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 GB) ya da AMD Radeon RX 7900 XTX (24 GB)
- RAM Belleği: 16 GB (çift kanal modu)
- Depolama: 65 GB SSD
- Çözünürlük: 2160p, 60 FPS, yükseltici kalite olarak ayarlanmış ultra grafik ön ayarı