Star Wars: The Old Republic Galactic Sezon 6 Geliyor

Star Wars: The Old Republic geliştirici kadro, en son gerçekleştirdiği canlı yayınında oyunun yeni güncellemesi olan 7.4.1’i duyurdu. Güncelleme ile Galactic Sezon 6, bir diğer adı ile Building a Foundation, yakında oyuncuyla buluşacak. Star Wars: The Old Republic Galactic Sezon 6 Copero Kalesi, Date Night görevleri, yeni ödüller ile geliyor.

Star Wars: The Old Republic Galactic Sezon 6 Yeniliklerle Geliyor

Star Wars: The Old Republic’in yeni güncellemesi oyunculara pek çok yenilikle birlikte geliyor. Galactic Sezon 6: Building a Foundation adıyla çıkacak olan yeni güncelleme oyuncuları Copero Kalesi’ne çıkaracak, hikaye görevleri gibi yenilikler sunacak. Yeni güncellemeyle gelecek olan Galactic Sezon 6’nın odak noktası Chiss Ascendancy’nin Inrokini Hanesi’nin hikayesi olacak. Merkezi Copero olan bu bölümde oyuncular zamanın değişkenliğine adapte olmaya çalışmakta olan Inrokini Hanesi’ne yardım edecekler. Oyuncular burada galaktik olaylar hakkında derin bir görüş geliştirmek durumunda olacaklar.

Oyunda önemli bir yer edinen Copero kalesi oyunun merkez üssü olarak tanımlanabilir. Oyuncular Copero bölgesinde ödül için kalenin ve hikaye görevlerinin kilitlerini açmaları gerekecek. Kilitler açıldıkça oyuncular Chiss Ascendancy’nin gizemli yönlerine ve sırlarına erişecekler.

Star Wars: The Old Republic Galactic Sezon 6’da önemli bir yer edinen bir diğer yenilik ise Date Night görevleri. Date Night oyunculara değişik ve yeni bir deneyim olarak sunulmakta ve bu özellik, romantik ilgilerin bulunduğu özel anlar sunmakta. Dane Night görevleri kapsamında Lana Beniko, Arcann, Koth Vortena, Theron Shan ile eşsiz sinematik sahneler de bulunacak.

Star Wars: The Old Republic Galactic Sezon 6 Unutulmaz bir Oyun Deneyimi Vaat Ediyor

Galactic Sezon 6: Building a Foundation kapsamında yapılan değişiklikler neticesinde oyuncuların kazandığı ödüllerde de birtakım değişiklikler ve yenilikler mevcut. Bu kapsamda oyuncular kilitleri açarak yaratık ve mekanik binekler, çeşitli zırhlar ve silah setleri, dekorasyon ürünleri gibi ödüllere sahip olabilecekler.

Bunların yanı sıra Kartel Pazarı kapsamında da yenilikler mevcut. Bu bakımdan birtakım modernizasyon güncellemeleri, Stronghold Utility de oyunculara sunulacaklar arasında yer alıyor. Yeni ışın kılıçları, zırh setleri, boya paketleri de yama ile oyuna eklenenler arasında yerini alıyor.

Star Wars: The Old Republic geliştirici ekibi (BioWare, Electronic Arts, Broadsword Online Games, Inc, Bioware Austin LLC, Broadsword) Galactic Sezon 6: Building a Foundation yaması ile oyunun hayranlarına zengin içerikler sunarak unutamayacakları bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor.

Bir Sonraki Güncelleme 7.5: Desperate Defiance Olacak

Geliştirici ekibin aktardığı bilgilere göre Star Wars: The Old Republic yeni güncellemesi olan 7.4.1 yakında oyuncuyla buluşacak. Ancak bununla birlikte ekip, 7.5: Desperate Defiance güncellemesi hakkında da bazı açıklamalarda bulunmuş durumda. Söz konusu güncelleme kapsamında Lane Vizla’nın hikaye görevleri ve Dantooine’de gerçekleşecek Bahar Etkinliği ana tema olacak ve yamanın detayları daha sonra ayrıntılı bir şekilde açıklanacak.