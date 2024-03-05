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Çiftlik hayatı simülasyonu oyunu popüler yapım Stardew Valley yeni güncellemesi geçtiğimiz gün açıklandığı üzere 19 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Güncellemenin beklenenden daha fazla yenilik içerdiği belirtilirken oyunun geliştiricisi olan ConcernedApe, yapımın ilerleyen dönemlerde yeniden güncelleme alıp almayacağı hakkında açıklamalarda bulundu. Stardew Valley güncelleme almaya devam edecek mi? İşte o açıklamalar…

Stardew Valley Güncelleme Almaya Devam Edecek mi?

Steam kullanıcı puanı 10 üzerinden 10 olan, sevilen yapım Stardew Valley bir tarım simülasyonu oyunu. Çıktığı günden bu yana tüm platformlarda 30 milyonu aşkın satış yapan yapım hakkında geliştirici ConcernedApe namı diğer Eric Barone açıklamalarda bulundu. 19 Mart 2024 tarihinde yayınlanacak olan 1.6 sürüm kodlu güncellemenin Stardew Valley’in son güncellemesi olup olmadığı Barone’a soruldu.

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Başarılı geliştirici açıklamasında kendini oyundaki Kurt’e benzettiğini söyledi. “Her seferinde bu son güncelleme diyorum ve sonra kendimi başka bir güncelleme yaparken buluyorum” diyen Barone bu yönü ile Kurt ile aynı olduğunu belirtti. ConcernedApe açıklamasında güncellemelerin devam etmeyeceğinin belli olmadığını ama güncelleme defterini resmen kapatmayacağını belirtti.

Güncelleme defterinin her zaman açık kalacağını aktaran ConcernedApe, oyunda şimdiye kadar pek çok güncelleme gerçekleştirdi. Yaklaşık 8 yıl önce yayınlanan oyun, pek çok güncelleme alarak oyuncularına yenilikler sundu. Anlaşılan o ki, bundan sonra da böyle olacak. Tarım simülasyonu konusunda çalışmalarına devam ettiğini belirten geliştirici Eric Barone, bu durumun onun hayatının işi olduğunu söyledi.

Tarım, çiftlik simülasyonu oyunu o kadar beğenildi ki PC’de 19 milyon adet, totalde ise 30 milyonu aşkın satış gerçekleşti. Geliştiricinin yoğun çalışması ve hayatını bu işe adaması neticesinde ortaya çıkan bu sonuca göre güncellemeler gelmeye devam edecek gibi görünüyor. Oyunun satışları hala yoğun bir şekilde devam etmekte.

1.6 sürüm Stardew Valley Güncellemesi Neleri Değiştirecek?

Stardew Valley 1.6 sürüm güncellemesi kapsamında PC oyuncuları için 8 kişilik çoklu mod eklenecek. Öncelikle PC oyuncuları için gelecek olan güncelleme daha sonra da konsol ve mobil için yayınlanacak. Söz konusu güncelleme ile bir büyük, iki de küçük olacak şekilde üç festival oyuna dahil edilecek. Bununla birlikte zanaat tarifleri, yeni eşyalar, billboard görevleri için ödüller de güncelleme kapsamında oyuna eklenecek.

Stardew Valley 1.6 sürüm güncellemesi kapsamında madencilik, tarım, balıkçılık, doğadan toplama, dövüş gibi becerileri genişleten geç oyun içeriği de güncelleme kapsamında gelecek. Yeni kış kıyafetlerinin de oyuna dahil edileceği güncelleme kapsamında yerel köylüler için de 100’ü aşkın yeni diyalog satırı eklenecek. Bunların dışında da henüz tam olarak bilinmeyen özelliklerin güncelleme kapsamında yer aldığı biliniyor. Açıklanana göre 1,6 güncellemesi beklenenden çok daha fazla yenilikle oyuncuya sunulacak. Güncelleme yayınlandıktan sonra da hangi özelliklerin Stardew Valley’e eklendiğini sizlere buradan duyuruyor olacağız.