Steam’in dolara geçmesinin ardından MENA Bölgesine “özel fiyat” uygulamayan pek çok oyun şirketinin yapımları ülkemiz oyuncuları için “pahalı” gelmeye başlamıştı. Oyun stüdyoları, yavaş yavaş MENA Bölgesi için özel fiyat uygulamaya başladılar. Yıllardır popülerliğinden bir şey kaybetmeyen ve oyuncu sayısını her geçen gün artıran Stardew Valley Steam’de Türkiye ve MENA Bölgesi için 5,99 dolara düştü. Oyunun global fiyatı ise halen 14,99 dolar olmayı sürdürüyor.

Stardew Valley Steam’de Türkiye İçin İndirime Girdi

Yaşam ve çiftlik simülatörü oyunları arasında özel bir konuma sahip olan Stardew Valley, ConcernedApe tarafından geliştirilmiş ve 2016 yılında yayımlanmıştı. Oyunun kısa sürede büyük ilgi çekmesi, diğer pek çok oyun stüdyosuna da ilham olmuştu. Bugüne değin Steam üzerinden yarım milyondan fazla değerlendirme alan ve bu değerlendirmelerde “son derece olumlu” görüş ortalaması yakalayan Stardew Valley, yakalanması zor bir başarıya imza attı.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Ekim ayı sonunda yaptığı duyuru ile Türkiye ve Arjantin başta olmak üzere pek çok ülkede dolar ile oyun satışına geçeceğini açıklayan ve 20 Kasım itibariyle de dolar ile oyun satışına başlayan Steam de, Stardew Valley’in satış fiyatı da 14,99 dolar seviyesine çıkmıştı. Geçmişte bu seviyelerden TL bazlı oyunu satın alan (15 TL) oyuncular için bu fiyatlar halen pahalı gelse de, küresel ölçekli fiyatlandırmaya nazaran oyunun fiyatı 3’te 1 seviyesine indirildi.

Steam’in dönem dönem düzenlediği indirim kampanyaları kapsamında daha cazip fiyatlara gelebilecek oyun için, eski TL bazlı fiyatların görülmesi ise pek mümkün değil gibi. Stardew Valley özelinde büyük bir indirim olarak fiyat 2 dolara çekilse dahi, TL bazlı 60 lira seviyesinde olmuş olacak.

Türkiye Oyun Piyasasında Fiyatlar Şaştı

Steam’in dolara geçmesi ve Epic Games’in ise TL de kalması ile Türkiye oyun piyasasında fiyatlandırmalar son derece farklılaştı. Henüz pek çok oyun stüdyosunun MENA Bölgesi için özel fiyatlandırmaya gitmemesi de oyuncuların indirim beklentisini sürdürmesini sağlıyor.

Konuya dikkat çeken ünlü oyun geliştirici ve Youtuber Dora Özsoy da, şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’deki oyun piyasası ile ilgili olarak fiyat karışıklığını şu örnekle dile getirdi:

“Türkiye Steam ekonomisi gerçekten fena random. İki ay önce Cardboard Town, Stardew Valley’den 4 kat pahalıydı. Sonra Stardew, Cardboard Town’dan 2 kat pahalı oldu. Şimdi aynı fiyatta buluştuk.”