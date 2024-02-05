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Kısaca “çiftlik hayatı simülasyonu” olarak tanımlanan Stardew Valley, piyasaya sürülmesinin ardından uzun yıllar geçmiş olsa da popülaritesini devam ettiriyor. Düzenli aralıklarla oyuna gelen güncellemeler de, oyunun hem güncelliğini hem de popülaritesini korumasına yardımcı oluyor. Bu kapsamda, Stardew Valley 1.6 güncellemesinin bu yıl içinde geleceği duyuruldu. Stardew Valley yeni güncellemesi 2024 yılında neler getirecek sorusuna ve diğer detaylara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

Stardew Valley Yeni Güncellemesi 2024 Yılında Çıkacak

10 yıla yaklaşan süredir oyun sektöründe kendi türünde önemli bir yere oturan Stardew Valley için 2023 yılında bir güncelleme yayımlanmıştı. Oyun için yeni güncellemenin de 2024 yılında geleceği kesinleşti. Bugüne değin milyonlarca oyuncuya ulaşan oyuna yeni gelecek güncellemenin detayları şu şekilde:

Yeni güncellemeyle birlikte bir adet büyük festival ve iki adet de mini festival gelecek.

Oyunda bütün yetenek alanlarını genişletecek yeni içerikler yer alacak.

Oyuna yeni eşyalar ve üretim tarifleri dahil olacak.

Oyun sonu görevlerinin bazılarına Joja alternatifleri sunulacak.

sunulacak. Yüzü aşkın yeni diyalog satırı oyuna dahil edilecek.

Kışlık kıyafet görünümleri ile kasaba sakinlerinin mevsimsel şekilde giyinmesi ve görünmesi sağlanacak.

Billboard görevleri için yeni ödüller tanımlanacak ve kazanılabilecek.

Bilgisayar oyuncuları için 8 kişiye kadar co-op desteği sunulmaya başlanacak.

desteği sunulmaya başlanacak. 2024 yılı içerisinde gelecek Stardew Valley 1.6 güncellemesi ile birlikte oyuna yeni bir çiftlik türünün geleceği de duyuruldu.

Güncelleme sonrasında daha büyük bir sandığa da sahip olunabilecek.

Son olarak, güncellemenin oyuna yeni gizemler dahil edeceği ve bunun yanı sıra pek çok yeni özelliğin de oyuna dahil edileceği öğrenildi.

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Oyuncular Ne Dedi?

Efsane oyun Stardew Valley için bu yıl yeni güncelleme gelecek olması oyun sektöründe kısa sürede gündemin ana maddelerinden biri oldu. Oyun tutkunlarının konu hakkında şahsi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

“Oyunda bin saati geride bıraktım. Bu güncelleme sonrasında yavaş yavaş 1500 saate doğru yol alırız. Resmen bağımlılık oluşturan bir oyun. Güncellemelerle geriye giden oyunlar gibi de değil, geliştiricilerine tebrikler.”

“Büyük buzdolabı da gerekiyor bana. Bu yaşta bu oyununun bağımlısı olacağımı söyleseler ihtimal vermezdim ama durum bu. Bir sonraki güncellemede dipfriz filan getirebilirler belki, beklemedeyim.”

“Sıfırdan başlatacaklar illa beni oyuna. En son pandemiden sonra bırakmıştım oyunu oynamayı 2022 yılında. Aradan neredeyse 2 yıl geçmiş. Güncelleme ile gelecek özellikleri de beğendim doğrusu, yeniden başlamayı düşünüyorum şimdi.”

“300 saat kadar daha oynayacağım anlaşılan bu güncellemeden sonra. Bu kadar uzun süre popülerliğini koruması, tamamen bu güncellemelerin gelmesiyle oldu diyebilirim. Geliştirici ekip iyi bir strateji izledi.”

Stardew Valley’in İsmi Sprout Valley Olacakmış!

Oyuna gelecek yeni güncelleme ile birlikte, piyasaya çıkışının üzerinden yaklaşık 10 yıl geçtikten sonra bir detay da gün yüzüne çıktı. Stardew Valley geliştiricisi Eric Barone, oyunun ilk baştaki isminin Sprout Valley olarak düşünüldüğünü açıkladı. “Oyunun eski adı aslında Sprout Valley’di ancak söylenişi kulağa hoş gelmediği için Stardew Valley olarak değiştirildi” diyen Eric Barone’un bu açıklaması sonrasında, oyunun tutkunları sosyal mecralarda genel olarak; “iyi ki değiştirilmiş” yorumları yaptılar.