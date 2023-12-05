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Starfield 12 Milyon Oyuncuyu Aştı Hedefini Skyrim Yaptı

Xbox Başkanı Phil Spencer Starfield hakkında iddialı açıklamalar yaptı. Spencer’a göre Starfield 12 milyon oyuncuyu aştı hedefini Skyrim yaptı.

Emine Emre

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Starfield 12 Milyon Oyuncuyu Aştı Hedefini Skyrim Yaptı
Starfield 12 Milyon Oyuncuyu Aştı Hedefini Skyrim Yaptı

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Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda Softworks tarafından; Xbox X ve S Serisi, Xbox Cloud Gaming ile Microsoft Windows (PC) için geçtiğimiz Eylül ayında yayımlanan Starfield, beklentileri tam olarak karşılayamamıştı. Ancak Xbox Patronu Phil Spencer aynı fikirde değil. Spencer’a göre Starfield çok başarılı ve hatta hedefi de Skyrim’in başarısını tekrarlamak ya da geçmek. Starfield 12 milyon oyuncuyu aştı, hedefini Skyrim yaptı ama oyuncular aynı fikirde mi? Cepkolik okurları ile birlikte inceleyelim.

Starfield 12 Milyon Oyuncuyu Aştı Hedefini Skyrim Yaptı

CCXP 2023 sahnesinde pek çok konuda önemli açıklamalarda bulunan Xbox Başkanı Phil Spencer, Starfield ile ilgili de kritik değerlendirmeler yaptı. Starfield’in 12 milyon oyuncuyu aştığını ifade eden Spencer, oyunun hedefinin Skyrim’in başarısını tekrarlamak ya da geçmek olduğunu deklare etti.

Starfield’ın Xbox stüdyoları arasında en çok oynanan ilk 10 yapım arasında yer aldığını vurgulayan Spencer, şahsi olarak da oyunu uzun süre deneyimlediğini ve beğendiğini söyledi. Bilim kurgu RPG oyunu Starfield’in Xbox için şimdiye kadarki en büyük lansman olduğunu hatırlatan Spencer, oyuncu sayısında da hızlı artışın sürdüğünü belirtti.

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Starfield’in uzun süre popülerliğini korumasını beklediğini ifade eden Phil Spencer, amaçlarının oyunun Skyrim gibi bir klasik olması olduğunu ifade etti. Starfield’ın Skyrim seviyesine çıkması için ekibin çalışmaya devam ettiğini de kaydeden Spencer, Starfield’ın Golden Joystick 2023 Ödülleri’nde Yılın Xbox Oyunu ödülünü kazandığını da anımsattı.

Oyuncular Ne Diyor, Starfield Skyrim Olabilir Mi?

Phil Spencer’ın açıklamaları oyun sektöründe gündeme oturdu. Zira Starfield ile ilgili beklentiler, oyuncular nazarında tam olarak karşılığını bulmamıştı. Starfield’ı Skyrim ile karşılaştıran Spencer’a katılmayan pek çok gamer, başarının yalnızca oyuncu sayısı ile ölçülemeyeceğini ifade etti.

Game Pass sayesinde söz konusu oyuncu rakamlarına ulaşılabildiğini belirten oyuncular, Starfield’ın Skyrim ayarında olmadığını ve karşılaştırma yapmanın dahi Skyrim’e hakaret olacağını belirtiyorlar. Oyunun çıktığı ilk gün Game Pass’e dahil edilerek geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmasının başarı sayılamayacağını deklare eden gamerlar, Skyrim’in Starfield’in çok önünde olduğunun su götürmez bir gerçek olduğunu savunuyorlar.

2 oyun arasında Steam karşılaştırılması yapıldığında da, Spencer’ın bu konuda pek de haklı olmadığı ortaya çıkıyor. Zira Skyrim, Steam üzerinden aldığı yüzbinlerce değerlendirme sonrasında “son derece olumlu” geri bildirimi alırken, bu değerlendirmeler Starfield için “karışık” ortalamasında kalmış durumda.

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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