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Bethesda tarafından geliştirilen, uzay temalı rol yapma oyunu Starfield, 2023 yılının Eylül ayında oyun severlerle buluşmuştu. Microsoft Windows ve Xbox Series X ve S serisine özel olarak piyasaya sürülmüştü. Şimdi de bu popüler oyun hakkında yeni söylentiler mevcut. Bazı duyumlara göre Starfield 2024 yılında PlayStation 5’e geliyor.

Starfield 2024 Yılında PlayStation 5’e mi Geliyor?

2018 yılında geliştirildiği duyurulan RPG oyunu Starfield, 2023 yılının Eylül ayında piyasaya sürüldü. Çalkantılı bir çıkış süreci geçiren Bethesda yapımı oyun kullanıcılar tarafından pek beğenilmedi. Steam incelemeleri kapsamında, en son kullanıcı incelemeleri kategorisinde “çoğunlukla olumsuz” yorum alan Starfield tüm incelemeler kategorisinde ise “karışık” yorumuna sahip.

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Sosyal medya platformu X’de, XboxEra kullanıcısının paylaştığı habere göre Microsoft Starfield oyununu PS5 için yayınlamayı planlıyor. Uzay temalı sansasyonel oyununun ne zaman yayınlanacağına ilişkin kesin bir tarih olmasa da 2024 yılında gerçekleşeceği düşünülmekte. Bahsi geçen X paylaşımı ise şu şekilde:

EXCLUSIVE | Microsoft plans Starfield release for PlayStation 5.



A change in strategy is upon us.



Read all about it here:https://t.co/kfG5UTpGnk#Xbox #Starfield #Bethesda #PlayStation5 — XboxEra (@xboxera) February 4, 2024

Starfield hakkında çıkan söylentilere göre, oyunun PlayStation 5 platformu için yayınlanması Bethesda’nın Starfield Shattered Space genişlemesini gerçekleştirmesinin akabinde gerçekleşecek; Bilindiği üzere önümüzdeki aylarda oyunun Shattered Space genişlemesi yayınlanacak. Ancak bu söylenenler şimdilik bir duyumdan ibaret. Henüz Microsoft ya da Bethesda tarafından bir açıklama gelmiş değil.

Microsoft Strateji Değişikliğine Gidiyor

Starfield haberinin haricinde Microsoft hakkında çıkan söylentilere göre şirket strateji değişikliği ile yoluna devam etmeyi planlıyor. Sektörde yerini sağlamlaştırmaya, oyun sektörünün ihtiyaçlarına göre yeni hamleler yapmaya gayret gösteren şirketin, PlayStation 5’e uygun oyun geliştirmeyi desteklemek amacı ile kasanın ağzını açtığı söyleniyor.

Starfield’in en yeni sürümünü PS5 için yayınlaması beklenen şirketin, bu oyunun yanı sıra Hi – Fi Rush için de planları mevcut. Microsoft’un 2024 yılının ilk 6 ayı içerisinde, Tango Gameworks tarafından geliştirilen Hi – Fi Rush’ı diğer platformlarda yayınlaması bekleniyor. Şirketin yeni planlarına bakıldığında çoklu platform stratejisi söylentisi doğru gibi görünüyor.

Microsoft’un gelecek planları bakımından çıkan duyumlara göre şirketin “çoklu platform stratejisi” uygulanacağı söylenmekte idi. Microsoft’un Starfield gibi özel Xbox oyunlarını PS5 platformunda da yayınlamayı planlaması bu söylentilerin doğruluğuna işaret ediyor olabilir. Bu kapsamda Microsoft’un Indiana Jones and the Great Circle oyununu da PS5’te yayınlayacağı konuşulmakta.