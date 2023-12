Bethesda tarafından geliştirilen ve yayınlanan Starfield, 2023 yılının en çok beklenen oyunlarından biriydi. Oyuncuların pek de beğenmedikleri yapım ile ilgili olarak şirket umudunu kesmiş değil. Geçtiğimiz günlerde Starfield hakkında açıklamalarda bulunan Xbox Başkanı Phil Spencer da; Starfield’ın oyuncu sayısının gayet iyi olduğunu bahsetmiş ve oyunun hedefinin Skyrim’i geçmek olduğunu vurgulamıştı. Son gelen habere göre Starfield için şehir haritaları ve yeni seyahat seçenekleri geliyor. Belli ki Bethesda Starfield’i geliştirmek için henüz tüm kozlarını oynamadı…

Starfield İçin Şehir Haritaları ve Yeni Seyahat Seçenekleri Geliyor

Çıkışından bu yana milyonlarca oyuncuya ulaşan Starfield; oyunculardan aldığı geri dönüşlerle olumlu bir tablo yakaladı diyemeyiz. Steam üzerinden aldığı 100 bine yakın incelemede “karışık” görüş ortalaması yakalayan oyuna dair gamerların deneyimlerinin pozitife dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

IGN kaynaklı habere göre; Bethesda Game Studios, Starfield için şehir haritaları, uzayda yeni seyahat seçenekleri ve daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi iyileştirme üzerinde çalışıyor. Bethesda tarafından üzerinde çalışılan güncellemenin önümüzdeki yılın başlarında gelmesi bekleniyor.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Starfield 2024 Yılı Başında Yeni Güncellemeyle Düzelecek!

Oyundaki pek çok hatanın giderileceği yeni güncellemede ayrıca; resmi mod desteği, şehir haritaları ve yeni seyahat yolları başta olmak üzere gamerların talepleri doğrultusunda pek çok yenilik oyuna dahil olacak. Bunun yanı sıra, oyunun her 1,5 ayda bir olmak üzere düzenli güncelleme almaya da devam edeceği öğrenildi. Starfield güncelleme süreci hakkında konuşan Bethesda yetkilisi Todd Howard şu ifadeleri kullandı:

“Oyuna dair yenilikler ve hata gidermeleri; yaklaşık olarak her altı haftada bir yapılmasını beklediğimiz düzenli aralıklarla düzeltmeler ve güncellemelerle kullanıma sunulacak. Eğer aradaki daha küçük bir düzeltmeyle gidereceğimiz bir sorun olursa buna müdahale etmekten de çekinmeyeceğiz. Burada güvenlik önemli… Bu kadar büyük ve dinamik bir oyundaki en küçük değişikliği bile test etmek için çok zaman harcıyoruz. Ancak buna rağmen düzeltmelerden geri durmayacağız.”

Tüm bunların yanı sıra Bethesda’dan Todd Howard, Eylül ayında Famitsu ile yaptığı röportajda, gelecek yıl Starfield’da resmi mod desteğini sunacağını açıklamıştı. Starfield için şehir haritaları ve yeni seyahat seçeneklerinin de oyuncuları memnun etmesi bekleniyor.

Oyuncular Tepkili!

Starfield için gelecek güncellemelerle Bethesda oyuncuların gönlünü alacağını düşünse de, genel olarak gamerların tepkili olduğunu söyleyebiliriz. İşte güncelleme haberinin gündeme düşmesinin ardından sosyal medyada görüşlerini dile getiren oyunculardan bazılarının yorumları:

“Acele etmeseydiniz oyun çıktıktan 5-10 sene sonra yapmaya başlardınız bu güncellemeleri. Bu gidişle ancak oyunu 2026 yılında filan düzeltmiş olursunuz sanırım.”

“Çok sıkıcı oyun, odaya girerken bile loading ekranı, buglar, sıkıcı konuşmaları geçerken yanlışlıkla NPC’ye ateş edince hepsinin seni kovalaması, berbat bir combat. Bir değil bin update lazım oyuna…”

“Bu oyun da Cyberpunk gibi 2-3 sene sonra adam olacak herhalde, durum onu gösteriyor.”

“Bir şey olmaz; 1.5 seneye “Starfield is good now… really” videoları çıkar, 3 sene sonra da Best on Going’ten ödül alıp dosyayı kaparlar. Tes6da da yine aynı motoru görürüz, yine bozuk çıkar. Teknolojik olarak seviye atlamadıkları sürece bu böyle devam edecek.”