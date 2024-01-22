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Kısa bir süre önce piyasaya çıkan yapımlardan biri olan Starfield oyunu NexusMods'da en çok modlanan oyunlar arasına katıldı. İşte detaylar...

Bethesda Softworks tarafından geliştirilen Starfield, geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya sürülmüştü. Starfield oyunu henüz resmi bir modlama desteğine sahip değil ancak Nexusmods’da en çok modlanan oyunlar arasına katıldı. Bu kapsamda oyun aktif bir şekilde modlanıyor ve bu da oyun deneyimini çeşitlendiriyor.

Starfield Oyunu En Çok Modlanan Oyunlar Arasına Katıldı

Nexusmods, günümüzde internetteki en popüler modlama topluluğu web sitesi olarak biliniyor. 2023 Eylül ayında piyasaya sürülen ve oyun severlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Starfield oyunu da söz konusu platformda en çok modlanan oyunlardan biri oldu. Starfield en çok modlanan oyunlar listesinde 11. sırada yer almakta. Bethesda’nın yeni IP’si Starfield, Nexusmods’ta büyük bir ilgi görmekte ve çeşitli modlamalarla oyun deneyimine farklılık katılmakta.

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Starfield oyunu Xbox Game Pass’e eklendiği gün oyun severlerin yoğun bir ilgisi ile karşılaştı ve muhteşem bir indirme sayısına ulaştı. Ancak Starfield’ı oynayanlardan pek çoğu, oyunun geçtiği platform olan büyük galaksi hakkında olumsuz yorum yapıyor. Oyunu deneyimleyenler galakside birtakım eksiklerin mevcut olduğunu ve beklentiyi karşılamadığını belirtiyor.

Bilindiği üzere Creation Kit, özellikle RPG oyunlarında pek çok kişinin tercih ettiği bir topluluk modlama aracı. Starfield’in geliştiricisi Bethesda Softworks henüz bu oyun için Creation Kit’i yayınlamadı. Bununla birlikte, Fallout 4 ve Skyrim Special Edition yapımcı kitleri hala Steam’de ücretsiz bir şekilde bulunuyor. Geliştirici şirket Bethesda Softworks ise modlama yapan oyuncuların oluşturdukları eserleri Bethesda.net sitesinde yayınlamaları için teşvikte bulunuyor.

Bethesda Creation Kit’i 2024’ün İlk 6 Ayında Piyasaya Sürebilir

Son verilere göre Starfield 6.600 mod ve 34,4 milyon indirme sayısına sahip. Bu kapsamda Skyrim 69.500 mod ile 1,9 milyar indirme sayısına, Skyrim’in özel versiyonu ise 60.000 mod ile 3,7 milyar indirme sayısına sahip durumda. Starfield’in Skriym’in seviyesine ulaşması biraz zaman alacak gibi görünse de yine de piyasaya çıkış tarihi göz önüne alındığında başarılı bir yapım olduğu söylenebilir.

Starfield’ın geliştiricisi Bethesda’nın Creation Kit’i 2024’ün ilk yarısında yayınlaması bekleniyor. Bunun yanı sıra, oyun üzerinde çalışmalarını hala sürdüren Bethesda 6 haftalık süreçlerde güncelleme yayınlayacağını deklare ediyor.