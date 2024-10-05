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Starfield Shattered Space yaklaşık bir hafta kadar önce 30 Eylül’de piyasaya sürüldü. Heyecanla beklenen aksiyon rol yapma oyunu resmen bir hayal kırıklığı oldu. Starfield Shattered Space inceleme puanları ve yorumları son derece kötü geldi. Oyun; IGN’den 7/10, Steam’den 5/10, Metacritic’ten ise 57/100 puan almış durumda. İşte ayrıntılar…

Starfield Shattered Space İnceleme Puanları ve Yorumları Belli Oldu!

Starfield Shattered Space, 2023’te yayınlanan Starfield’in ilk büyük genişleme paketi olarak 30 Eylül 2024 tarihinde yayınlandı. Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen oyun, Bethesda Softworks tarafından yayınlanmıştır. Sevilen bir aksiyon rol yapma oyunu olan Starfield’ın bu büyük DLC’si heyecanla bekleniyordu ancak oyuncu beklediğini bulamadı.

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Starfield Shattered Space, 11 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Starfield Direckt etkinliğinde duyurulmuştu. Xbox X ve S Serisi ile PC için yayınlanan yapım için bazı platformların puanlarını ve oyuncuların yorumlarını listeleyelim:

Metacritic: 57/100

Kullanıcı Puanı: 5.7/10

XboxEra: 90/100

Gamingbible: 80/100

Windows Central: 80/100

Hobby Consolas: 68/100

JeuxVideo.com: 60/100

GamesRadar+: 60/100

Pure Xbox: 50/100

Game Rant: 50/100

Guardian: 40/100

Metro GameCentral: 40/100

Oyuncu Yorumları

Starfield Shattered Space oyununu deneyimleyen bazı oyuncuların yorumları ve puanları aşağıdaki gibidir:

– “Bu gerçekten çok acıklı. Bethesda bu dlc’de kayda değer bir şey yapma zahmetine giremedi ve ana oyundaki tüm hatalar çözülmeden kaldı. Dlc yetersiz ve neredeyse hiç eğlenceli bir şey yapmıyor, yaptığı tek şey düzgün geliştirilmemiş birkaç şeyi eklemek.” Whopenny, 2/10

– Spoiler içeren yorum! “Bana göre bu gerçekten iyi bir DLC. Ana gezegen muhteşem görünüyor ve yapılacak çok şey var. Boş değil :) Uzayda belirli türde düşmanlarımız var ve onların özel becerileri var, bu da savaş stratejimizi değiştirmemizi gerektiriyor. Pek çok farklı görev var ve bunlardan bazıları beklenmedik derecede kapsamlı ve kelimenin olumlu anlamıyla “kafa karıştırıcı“… Ayrıca, özellikle maceranın başlangıcında fark edilebilen korku atmosferini gerçekten çok seviyorum. Herhangi bir hata fark etmedim ama maalesef açık lokasyonlarda performans düşüşleri oluyor (kişisel olarak benim için eğlenceyi bozmuyor) Özetlemek gerekirse, Bethesdas’ın son DLC’sinde oldukça fazla eğlence bulabiliriz. Özellikle Starfield’ın temel versiyonuyla eğlenenlere şahsen tavsiye ediyorum.” Mulczyn78, 9/10

– “Olumsuz yorumlar YALAN. Ana görev ilginç bir hikaye ve 10 saatten fazla sürüyor (Phantom Liberty ile aynı). DLC 16-20 saatlik içeriktir. 50 yeni EL İŞİ konum, 11 iyi yapılmış yan görev, YENİ POI’ler, YENİ Mağaralar, 7 yeni Silah, 5 yeni Uzay giysisi, 2 yeni yoldaş, çok sayıda yeni düşman, yeni el bombaları ve yeni türde savaş ve geçiş sağlayan yeni yerçekimi baloncukları. Her birkaç dakikada bir yeni bir şey bulduğunuz geleneksel Bethesda’nın yürüyerek keşfidir. Çok iyi bir 1. hikaye genişletmesi, eğer Starfield’ı seviyorsanız bu DLC’den keyif alacaksınız.” Allbusiness2308, 10/10

– “Ne büyük bir aldatmaca. Dolandırıcı dolandırıcılık dolandırıcılık. Bethesda’nın amacı mümkün olan en az işi yapmak ve adanmışlarından mümkün olduğu kadar çok para kazanmaktır. Acınası.” Bhappenstance, 0/10

– Neden? Keşif eksik ve ana hikaye çok kısa ve Xbox X’te kötü çalışıyor. Tavsiye etmiyorum.” Edwinn66627, 4/10