Yakın zamanda çıkması beklenen Starfield oyununu neredeyse tüm oyuncular dört gözle beklemekte. Bugünkü yazımızda sizlere Starfield sistem gereksinimleri hakkında bilgi vereceğiz.

İlk olarak çıkacak olan oyun hakkında biraz bilgi verelim Starfield Starfield, Bethesda Game Studios tarafından geliştirilmekte olan uzay temalı bir aksiyon rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkacak.

Oyun içi ve oynanış yönünden oldukça gelişmiş bir oyun olan Starfield oyunculara tam bir uzay çağını yaşatacak düzeyde bir oyun tasarladı. Özellikle üst düzey silahlar ve araç teknolojisi ise oyuna farklı bir hava katmış durumda.

Starfield Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 sürüm 22H2

İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K

Bellek: 16 GB RAM

Grafikler: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti

Direct X: Sürüm 12

Depolama Alanı: 125 GB depolama alanı

Son olarak E3 oyun fuarında duyurulan oyunun, 6 Eylül 2023’te Microsoft Windows ve Xbox Series X/S’e özel olarak çıkması planlanıyor.