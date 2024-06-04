Bethesda’nın sevilen oyunu Starfield’den haber var; yeni güncelleme gelebilir! Uzay temalı oyunun hayranları SteamDB’de Starfield güncelleme kayıtlarını mercek altına aldı. Güncelleme kayıtlarına göre de oyunun arka planında büyük bir hazırlığın olduğunu tahmin ediyor. Starfield’de bir DLC hazırlığı olabilir, işte detaylar.

Starfield’den Haber Var: Yeni Güncelleme Gelebilir!

Bethesda’nın devasa RPG oyunu Starfield ile alakalı kullanıcılar bir farklılık gözlemledi. SteamDB kayıtlarını inceleyen oyun severler geliştirici şirketin bir yama ya da DLC konusunda çalışıyor olabileceğini aktardı.

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Kayıtları inceleyen Starfield hayranının aktardığı bilgiye göre Steam arka planında oyunda yapılan güncelleme sayılarında büyük bir atış söz konusu. Mayıs ayında StemDB’de yer alan güncelleme kayıtlarının sayısı, Mart ve Nisan aylarında kayıt altına alınan güncelleme sayılarının toplamlarının iki katı kadar. Kullanıcılar ise güncelleme sayılarında bu denli artış olduğunda, genellikle oyunda büyük bir değişiklik yani DLC ya da yama gibi bir yenilik geldiğini belirtmekte.

Bu konuda incelemelerini paylaşan Starfield hayranı bir Reddit kullanıcısı. Kullanıcı açıklamasında, SteamDB’de çok fazla değişiklik olduğunda bunun büyük bir değişimin habercisi olduğunu; bu kapsamda 1 Mayıs’tan beri her zamankinden daha fazla sayıda, bazen günde 10 adetten fazla değişikliğin kayıt altına alındığını belirtmiş durumda.

Starfield Yeni Yama Gelebilir

Şubat ve Mart’ta güncellemeleri arasında 50 – 60 civarında fark oluşurken, Mart ve Mayıs ayları arasından güncelleme farkının 100 seviyesinde güncelleme olduğunu, Mayıs’tan bu yana ise 100 değişikliğin çoktan üstüne çıkıldığını söyledi. Söz konusu Reddit kullanıcısı Mayıs ayı Starfield güncellemesini de henüz açıklanmamışken tahmin etmişti. Bakalım bu defa tahmini doğru çıkacak mı.

Xbox Showcase 9 Haziran’da gerçekleştirilecek ve bu etkinlikte Shattered Space DLC’si kullanıcıya sunulacak. Bu etkinlik kapsamında Haziran güncellemesinin de yayınlanacağını ve bunun Shattered Space’den daha büyük olacağı konusunda söylentiler mevcut. Ancak bunlar şimdilik sadece duyum; henüz Bethesda’nın konuyla ilgili bir açıklaması bulunmuyor.

Starfield Hakkında

Bethesda tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmış olan Starfield, 2018’de duyurulan ve 6 Eylül 2023 yılında piyasaya sürülen aksiyon rol yapma oyunudur. Starfield Xbox X ve S Serisi, GeForce Now, Xbox Cloud Gaming, Microsoft Windows platformları için yayınlanmış olup nişancı oyunu, aksiyon rol yapma oyunu, aksiyon-macera oyunu, çizgisellik kategorilerinde yer almıştır.